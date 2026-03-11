Sciroppo di Teatro®, progetto dedicato a bambini e famiglie, si conclude a Maranello sabato e a Bomporto domenica

Sabato prossimo 14 marzo alle ore 16 si conclude la programmazione di teatro per bambini famiglie nell’ambito di Sciroppo di Teatro® presso l’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello. La compagnia Fratelli di Taglia propone Il viaggio di tartaruga Tranquilla Piepesante: una tartaruga, lenta ma ostinata, parte per le nozze del Re Leone, affrontando il viaggio con pazienza. Ogni passo è un dono, ogni ostacolo una scoperta. Una storia sul valore del cammino.
Età: dai 3 anni. Linguaggio: Teatro d’attore con pupazzi, oggetti e videoproiezioni.
Vendita online su www.vivaticket.it Prenotazioni all’indirizzo auditoriumferrari@gmail.com e al numero 0536 943010
Domenica 15 marzo alle ore 17 si conclude la programmazione di Sciroppo di Teatro® anche al Cinema Teatro Comunale di Bomporto. La Compagnia Franceschini/La Piccionaia presenta La fiaba di Celeste: Celeste è una bambina che gli altri lasciano sempre da sola. Eccetto il nonno, con il quale vive un’avventura alla scoperta del valore delle differenze. Età: dai 3 anni. Linguaggio: Teatro di narrazione e pupazzi.
Vendita biglietti online su vivaticket.com Per info: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2026
Le suddette programmazioni di teatro per famiglie si svolgono nell’ambito di Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.
Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.