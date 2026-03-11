Prezzi, Ance Emilia Area Centro: impennata dei materiali da costruzione. Subito intervento

“Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l’acciaio e con aumenti dei costi di trasporto”, spiega il Presidente di ANCE EMILIA Area Centro, Stefano Betti.

“Purtroppo gli effetti delle tensioni geopolitiche sulle materie prime sono già pesanti e riguardano tutta la filiera dell’edilizia, che nei territori di Bologna, Ferrara e Modena è impegnata in uno sforzo importante per portare a termine i lavori del PNRR nei tempi previsti”. Continua il Presidente di ANCE EMILIA.

Per questo ANCE EMILIA Area Centro segnala che senza un intervento urgente le imprese saranno costrette a sopportare da sole gli effetti della guerra con pesanti conseguenze sulla tenuta del sistema.

Ecco perché “auspichiamo l’adozione di uno strumento per sterilizzare l’aumento del gettito fiscale derivante dall’incremento dei prezzi di tutti i materiali da costruzione che risentono in modo diretto o indiretto della crisi in atto”. Conclude il Presidente di ANCE EMILIA Area Centro, Stefano Betti.