Papilloma virus (HPV), venerdì 13 marzo in piazza a Modena il camper attrezzato dell’Ausl

Torna in piazza Roma a Modena il camper della vaccinazione dell’Azienda USL di Modena dedicato al Papilloma virus (HPV), grazie alla collaborazione e patrocinio del Comune di Modena.

Venerdì 13 marzo dalle 15 alle 19 sarà possibile vaccinarsi contro l’HPV, a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro questo virus: non serve la prenotazione, basta portare un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. Il personale sanitario sarà a disposizione per vaccinare ma anche per fornire tutte le informazioni su quella che è la più comune tra le infezioni a trasmissione sessuale.

Il rischio di contrarre il virus comincia con il primo contatto sessuale, per le donne l’incidenza è più alta intorno ai 25 anni mentre per gli uomini resta elevata anche nelle età successive. L’HPV può provocare infezioni dell’apparato genitale femminile e maschile che, se persistenti e non curate, possono evolvere in tumori. La vaccinazione contro l’HPV rappresenta uno strumento di prevenzione efficace e sicuro. Proteggersi significa ridurre drasticamente il rischio di sviluppare tumori legati al Papilloma virus, che possono colpire sia donne che uomini.

La vaccinazione verrà erogata gratuitamente ad alcune categorie di persone secondo le indicazioni della Regione Emilia-Romagna: tra queste, le ragazze e i ragazzi fino al compimento dei 26 anni, (femmine nate dal 1996 e maschi nati dal 2006) e mai precedentemente vaccinati. L’elenco delle categorie per cui la vaccinazione è gratuita o a pagamento e le informazioni complete sul vaccino sono disponibili sul sito dell’Ausl di Modena: https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/vaccinazioni/vaccinazione-hpv/