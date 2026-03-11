“Mirandola ricorda…”: con i Flexus si chiude la rassegna dedicata alla memoria e ai valori civili

Si avvia alla conclusione la rassegna “Mirandola Ricorda…”, il percorso culturale promosso dall’Amministrazione comunale e dedicato alla memoria storica, ai valori civili e alla consapevolezza collettiva. A chiudere il ciclo di iniziative sarà lo spettacolo “In questa pianura bassa”, in programma domenica 15 Marzo 2026 alle ore 17.00 presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, appuntamento che si inserisce anche nelle celebrazioni della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, che ricorre il 17 marzo. Sul palco la band Flexus, accompagnata dal numeroso Coro delle Mondine di Novi.

“In questa pianura bassa” è il nuovo spettacolo che porta in scena le canzoni storiche delle due formazioni. I brani della monda si intrecciano con quelli dei Flexus, con alcuni omaggi ai grandi cantautori italiani, primo fra tutti Fabrizio De André, a cui Flexus e Mondine hanno dedicato uno spettacolo e un disco. Canzoni che raccontano la libertà dei popoli, il lavoro, la resistenza e i diritti, ma anche il rapporto con l’ambiente e con questa “terra bassa” profondamente legata al repertorio storico della risaia. Passato, presente e futuro si fondono così in una proposta artistica intensa e coinvolgente, capace di unire tradizione e innovazione.

I Flexus si presentano con Gianluca Magnani (voce e chitarre), Andrea Cerè (basso), Enrico Sartori (batteria) e Davide Vicari (sax e tastiere). Il Coro delle Mondine di Novi è diretto dalla nuova direttrice Fulvia Gasparini, che succede alla storica direttrice Maria Giulia Contri, recentemente scomparsa e alla quale l’intero concerto è dedicato.

«La rassegna Mirandola Ricorda… ha rappresentato un percorso importante per la nostra comunità – dichiara il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Marina Marchi – attraverso momenti di riflessione dedicati alla Shoah, al Giorno del Ricordo e ai valori dell’unità nazionale. Con questo spettacolo concludiamo un ciclo di iniziative che, attraverso il linguaggio della musica e della tradizione popolare, ci invita a mantenere viva la memoria e a trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione».

Con la rassegna “Mirandola Ricorda…” l’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella promozione della memoria storica come strumento di conoscenza, responsabilità e crescita civile, offrendo alla cittadinanza occasioni di riflessione condivisa attraverso linguaggi artistici accessibili e di grande valore culturale.