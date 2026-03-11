Hub di prossimità, a Reggio avviato l’iter per il riconoscimento dei quartieri stazione, Mirabello e Ospizio

Entro il 31 marzo il Comune di Reggio Emilia presenterà alla Regione la candidatura per l’hub di prossimità della stazione e dei quartieri a est del centro.

Così come avvenuto per la candidatura dell’hub urbano del centro storico, le imprese presenti nell’area individuata potranno aderire all’accordo di partenariato attraverso una manifestazione di interesse.

Le domande di partecipazione – aperte a commercianti, imprese, associazioni e soggetti pubblici o privati interessati – dovranno essere presentate entro il 25 marzo.

Nuove opportunità dunque per i quartieri Stazione, Mirabello, ex Polveriera e Ospizio: il Comune di Reggio Emilia ha infatti individuato quest’area della città per la creazione di un secondo hub, dopo quello del centro storico.

In accordo con le associazioni di categoria del territorio, l’Amministrazione ha valutato di cogliere le opportunità promosse dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare e riqualificare questo specifico contesto urbano e le imprese che vi operano, promuovendo nuove sinergie tra soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato, con l’obiettivo di favorire una progettazione condivisa e coordinata.

“L’obiettivo dell’hub – denominato Hub di prossimità della stazione storica e dei quartieri est della città di Reggio Emilia – è la qualificazione della rete commerciale e distributiva locale come motore di sviluppo e di attrattività delle aree urbane”, dichiara l’assessora al Commercio Stefania Bondavalli. “L’intento è conferire maggiore competitività alle imprese e al territorio, valorizzando la loro capacità di fare rete e di evolversi in attività multiservizi, anche alla luce dei cambiamenti negli stili di vita e nei consumi. Tutto ciò all’interno di una governance coordinata e capace di promuovere azioni comuni”.

La perimetrazione dell’area è stata definita di concerto con il Tavolo unico del commercio, composto dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, CNA e Lapam Confartigianato, oltre alla Camera di Commercio dell’Emilia, Confedilizia e all’Associazione piccoli proprietari. La definizione si basa su quanto emerso dallo studio di fattibilità redatto dal Politecnico di Milano – Dastu, Laboratorio Urb&Com, che ha analizzato le caratteristiche dell’area e la consistenza della rete commerciale.

Come già sperimentato per l’hub urbano del centro storico, la candidatura dell’hub di prossimità, prevista dalla legge regionale sull’economia urbana, consentirà di creare occasioni di confronto e collaborazione tra imprese, associazioni e istituzioni, permettendo la partecipazione a progetti di riqualificazione, innovazione e sostenibilità.

La candidatura verrà presentata sulla base della sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra il Comune e le associazioni di categoria del commercio e dei servizi, i soggetti imprenditoriali insediati nell’area – in forma singola o aggregata – e altri soggetti pubblici e privati interessati, tra cui istituzioni, associazioni e imprese dei settori culturali, ricettivi e di altri ambiti.

I soggetti interessati ad aderire all’accordo dovranno compilare, entro il 25 marzo 2026, il modulo di partecipazione disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.re.it/stazione. L’adesione è gratuita.