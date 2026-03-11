Gravi carenze igienico-sanitarie in un ristorante del capoluogo parmense. Attività sospesa e sanzioni

I carabinieri del N.A.S. di Parma, nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica, hanno recentemente effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante situato nel territorio del capoluogo parmense.

Nel corso del controllo i militari hanno accertato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno dei locali destinati alla preparazione e alla conservazione degli alimenti. In particolare, all’interno della cucina è stata riscontrata la presenza di agenti infestanti striscianti, con il rinvenimento di blatte vive, nonché di escrementi riconducibili a roditori. Ulteriori criticità hanno riguardato la diffusa presenza di sporco vetusto su superfici di lavoro, attrezzature e arredi sia nella cucina sia nel locale adibito a deposito degli alimenti.

Durante l’ispezione è stata inoltre rilevata la presenza di prodotti alimentari stoccati in promiscuità con materiale vario non attinente all’attività di ristorazione, circostanza che ostacolava le ordinarie operazioni di pulizia e sanificazione. All’interno delle celle frigorifere sono state trovate materie prime conservate a diretto contatto con il pavimento, in ambienti caratterizzati da evidenti accumuli di ghiaccio e sporcizia. Tracce di muffe sono state inoltre individuate all’interno di alcune unità refrigeranti e lungo le superfici murarie dell’area bar.

Gli accertamenti hanno altresì evidenziato l’omessa attuazione delle procedure di autocontrollo previste dal sistema HACCP, con particolare riferimento al monitoraggio e alla prevenzione della presenza di agenti infestanti.

Al titolare dell’esercizio sono state contestate violazioni amministrative per complessivi euro 3.000. Considerata la gravità delle condizioni igienico-sanitarie riscontrate, su richiesta dei carabinieri del N.A.S. è intervenuto personale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell’Azienda USL di Parma che, a seguito delle verifiche effettuate, ha confermato le criticità rilevate e disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.