Commemorazione Lorusso, l’assessora Madrid: “Solidarietà e vicinanza alla vicesindaca Emily Clancy”

Dal Comune di Bologna solidarietà e vicinanza alla vicesindaca Emily Clancy che stamattina è stata contestata in via Mascarella dopo aver deposto una corona di fiori alla memoria di Francesco Lorusso, studente ucciso dai Carabinieri l’11 marzo del 1977.

“Esprimo a nome del Sindaco, dell’Amministrazione comunale e mio personale la nostra solidarietà e vicinanza alla vicesindaca Emily Clancy, per quanto accaduto questa mattina durante la commemorazione di Francesco Lorusso” – ha dichiarato l’assessora Matilde Madrid.

“Il ricordo di una pagina dolorosa della storia di Bologna dovrebbe essere un momento di condivisione, invece abbiamo assistito a contestazioni e insulti. Questo è inaccettabile. La Vicesindaca era presente in rappresentanza della città, come tutti gli anni, nessuno può arrogarsi il diritto di impedirle di essere lì.

Richiamiamo tutti a maggior responsabilità, affinché il confronto e le contrapposizioni si mantengano su binari democratici e civili.

Il nostro impegno sarà sempre per difendere il diritto di tutte e tutti a partecipare alla vita pubblica, liberamente, senza il rischio di intimidazioni, nel rispetto dei valori democratici della nostra città”, ha concluso Madrid.