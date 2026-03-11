Cammini e Vie di Pellegrinaggio, l’Emilia-Romagna protagonista alla fiera “Fa’ la cosa giusta!” di Milano

Il turismo lento, religioso e sostenibile dell’Emilia-Romagna protagonista a “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera nazionale dedicata al consumo critico, agli stili di vita consapevoli e al turismo responsabile, in programma dal 13 al 15 marzo a Fiera Milano Rho. Al centro della presenza regionale il Circuito dei 22 Cammini e Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna, con la presentazione del calendario 2026 di eventi e iniziative dedicate a camminatrici, camminatori, pellegrini e viaggiatori slow e con il racconto delle figure di santità che caratterizzano i percorsi del territorio.

Per tutta la durata della manifestazione, lo stand istituzionale della Regione Emilia-Romagna (padiglione 16, stand 50) sarà il punto di riferimento per il pubblico interessato al turismo lento, religioso ed esperienziale. Qui sarà presentato il calendario 2026 dei Cammini, con oltre 100 appuntamenti lungo i percorsi regionali, illustrati da oltre 40 tra referenti dei Cammini, operatori turistici ed enti di gestione, insieme alle Destinazioni Turistiche Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena e Visit Romagna.

“Il turismo slow a stretto contatto con la natura rappresenta un asset fondamentale della proposta di vacanza della nostra Regione- sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni-, e non potevamo certo mancare l’appuntamento con ‘Fa’ la Cosa Giusta!’. Saremo a Milano per raccontare a tutti gli amanti del camminare gli appuntamenti e le novità che abbiamo in programma quest’anno, in cui ricorre anche un importante anniversario francescano. Attorno ai Cammini abbiamo costruito, con il fondamentale aiuto della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna, un prodotto turistico tout court, che permette di scoprire, per ogni itinerario prescelto, le innumerevoli emergenze naturali, artistiche e culturali ed enogastronomiche che lo circondano. Non c’è Regione come la nostra che meriti di essere scoperta a piedi, passo dopo passo”.

Due gli appuntamenti dedicati alla presentazione del circuito durante la fiera milanese.

Il primo è in programma sabato 14 marzo alle ore 15 in Piazza Grandi Cammini, con l’incontro “I Cammini e le Vie di Pellegrinaggio dell’Emilia-Romagna”, alla presenza dell’assessora regionale Roberta Frisoni, dedicato alle esperienze lungo i 22 percorsi e alle campagne promozionali del 2026.

Alle 17, in Piazza Turismo Lento, si terrà il secondo appuntamento “Cammina in Emilia-Romagna! 22 percorsi da vivere e scoprire”, con un focus sulle proposte e sulle esperienze presentate dagli enti di gestione e dagli operatori del circuito.

La campagna e tutte le iniziative inerenti ai Cammini sono frutto del rinnovato Protocollo sul turismo religioso firmato dall’assessorato al Turismo della Regione Emilia-Romagna e dalla Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna.

Gli eventi in calendario

Tra i principali eventi presentati a Milano torna “I love Cammini”, in calendario da marzo a novembre 2026, con esperienze di trekking tra natura, arte e spiritualità alla scoperta di santuari, pievi millenarie, borghi medievali, calanchi e paesaggi panoramici.

Durante l’estate spazio a “Cammini di Notte” (giugno-settembre 2026), con escursioni serali lungo i percorsi regionali per vivere la natura e il paesaggio sotto le ultime luci del tramonto e il cielo stellato.

Tra gli appuntamenti più attesi anche l’ottava edizione di “Monasteri Aperti”, in programma nei primi due weekend di ottobre 2026, con un’edizione speciale dedicata a Sant’Antonio: un’occasione per visitare monasteri, abbazie, conventi e pievi medievali, incontrare le comunità religiose, assistere a concerti di musica sacra e scoprire prodotti gastronomici legati alla tradizione monastica.

Il calendario include inoltre il programma “Emilia-Romagna: Natura, Cultura, Spiritualità”, con iniziative e appuntamenti da marzo a dicembre tra incontri, feste e momenti di approfondimento nei luoghi di fede e lungo i percorsi del circuito regionale.

Tra le novità del 2026 anche la campagna “The Walking Gen”, dedicata alle nuove generazioni e pensata per avvicinare i giovani al viaggio a piedi e all’esperienza dei Cammini.

Il calendario degli eventi 2026, sempre aggiornato, è consultabile online sui siti: www.camminiemiliaromagna.it e www.monasteriemiliaromagna.it