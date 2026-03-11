HomeBassa reggianaCadelbosco: cocaina nel calzino e oggetti offensivi sotto il sedile. Denunciati due...





Cadelbosco: cocaina nel calzino e oggetti offensivi sotto il sedile. Denunciati due giovani

Prosegue senza sosta il monitoraggio delle strade della Bassa Reggiana da parte dei Carabinieri della Compagnia di Guastalla. Durante un controllo del territorio effettuato nella tarda serata di ieri, i militari dellAliquota Radiomobile hanno bloccato un veicolo con due giovani a bordo. Il comportamento irrequieto dei due ha spinto gli agenti ad approfondire l’ispezione, portando alla scoperta di oggetti atti a offendere nascosti sotto il sedile e di droga occultata sulla persona. Subito dopo, gli oggetti e la sostanza stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.

Nello specifico, un 36enne residente a Pomponesco (MN) è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia con l’accusa di porto abusivo di armi. Parallelamente, un 20enne residente a Brescello (RE), passeggero del veicolo, è stato segnalato alla Prefettura di Reggio Emilia come assuntore di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, infatti, i Carabinieri hanno rinvenuto una dose di cocaina destinata all’uso personale non terapeutico, nascosta nel calzino indossato dal giovane.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 23:30 di ieri, 10 marzo, quando una pattuglia ha intimato l’alt a una Renault Scenic che viaggiava lungo la strada provinciale 40, precisamente nel tratto denominato via Quarti, nel comune di Cadelbosco Sopra. A bordo del mezzo si trovavano i due uomini: il conducente, il 36enne denunciato, e il 20enne passeggero. Nonostante i documenti del veicolo fossero in regola, l’evidente nervosismo del 20enne ha destato sospetti nei militari, inducendoli a effettuare una perquisizione preventiva alla ricerca di armi o strumenti potenzialmente pericolosi. È stato così che sono emersi un martello in legno di 28 cm e un cutter con una lama superiore a 6 cm, entrambi posizionati sotto il sedile del conducente e ritenuti ingiustificatamente trasportati. La perquisizione personale del passeggero ha inoltre portato al ritrovamento di una dose di droga: circa un grammo di cocaina, racchiusa in un involucro di cellophane abilmente nascosto nel calzino del piede destro del giovane. Tutto il materiale recuperato è stato sequestrato. Per il conducente è scattata la denuncia per possesso immotivato di oggetti atti a offendere, mentre il passeggero è stato segnalato alle autorità competenti come consumatore di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta, ancora in fase preliminare, consentirà ulteriori accertamenti da parte della Procura, prima di adottare eventuali misure legali.

















