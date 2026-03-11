Attiva la Guardia Medica Straordinaria domani per i Medici di Medicina Generale

Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale, giovedì 12 marzo 2026, dalle ore 9 alle ore 14, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria per una quarantina di professionisti operativi su tutti i Distretti della provincia di Reggio Emilia.
Il provvedimento si rende necessario per consentire ai medici di partecipare a un incontro di formazione. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica Straordinaria occorre chiamare il numero 0522 29 00 01 e che in quella fascia oraria saranno a disposizione anche i Cau della Provincia.