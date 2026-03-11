Alcune chiusure previste sulle nostre autostrade

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Modena nord, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 Vignolese, SS12 via Nuova Estense, Tangenziale nord Giosuè Carducci, SS9 via Emilia, Tangenziale nord Luigi Pirandello fino all’uscita 15, viale Virgilio e rientrare in A1 alla stazione di Modena nord.

***

Sul Raccordo di Casalecchio (R14) è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze, che era prevista dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 marzo.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, da Ancona e da Padova.