Scandiano, Fiera di San Giuseppe: per tre giorni i banchi del mercato su via Diaz

In occasione della Fiera di San Giuseppe 2026, una parte dei banchi del mercato straordinario sarà collocata, per la prima volta, lungo via Diaz nelle giornate di domenica 15, giovedì 19 e domenica 22 marzo.

La scelta si rende necessaria per consentire la liberazione dell’area del Vallo della Rocca, che per l’edizione di quest’anno dovrà rimanere sgombra anche al fine di garantire la piena accessibilità ai seggi elettorali allestiti presso la scuola primaria “Lazzaro Spallanzani”, in occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo.

Lo spostamento dei banchi risponde dunque a un’esigenza legata alla concomitanza con il voto, ma si inserisce anche in una prospettiva più ampia. Nei prossimi anni, infatti, l’area del Vallo sarà interessata da un importante intervento di riqualificazione e pedonalizzazione, destinato a restituire pieno valore e fruibilità al principale spazio monumentale cittadino, rendendolo più accogliente e sicuro per cittadini, visitatori e per le scuole che si affacciano direttamente sulla Rocca.

Per i soli tre giorni annuali della Fiera, l’Amministrazione comunale ha quindi individuato in via Diaz una collocazione alternativa dei banchi, garantendo comunque la continuità dei collegamenti verso Ventoso attraverso la viabilità parallela lungo via Gramsci fino a piazza Papa Giovanni XXIII. La presenza del mercato su una delle vie più rappresentative del centro storico scandianese contribuirà inoltre a valorizzarne la vocazione commerciale e la qualità urbana, inserendola pienamente nel circuito vivo e partecipato della manifestazione.

Per consentire il corretto allestimento dei banchi sarà inoltre necessario rimuovere temporaneamente le due batterie di cassonetti presenti nel primo tratto di via Diaz fino all’incrocio con viale della Rocca. Rimarranno invece regolarmente a disposizione le batterie adiacenti collocate nelle seguenti vie: via Di Vittorio, via Gramsci, via Corti e via Menotti.

La presenza del mercato comporterà inevitabili inconvenienti temporanei legati alla sosta e alla circolazione, limitati tuttavia alle sole giornate interessate dalla Fiera. Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle comunicazioni relative alle modifiche alla viabilità durante i giorni della manifestazione.