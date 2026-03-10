Modena: affidati i servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale del Comune

Il Comune di Modena ha affidato i “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” alla società cooperativa Mediagroup98, mentre il servizio per la “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” è stato aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese che vede insieme l’agenzia di comunicazione Tracce (capofila) e Mediagroup98. È questo l’esito della gara d’appalto bandita nell’ottobre scorso e la cui aggiudicazione è avvenuta martedì 10 marzo.

Articolata in due lotti distinti, ciascuno della durata di quarantotto mesi a partire dal 1° aprile 2026, la gara è stata progettata in modo tale da permettere l’individuazione di fornitori di alta professionalità, in grado di affiancare il Comune nel suo impegno di sviluppare una comunicazione istituzionale sempre più coinvolgente, accessibile e vicina ai cittadini. Complessivamente i partecipanti sono stati due per il lotto n. 1 e tre per il lotto n. 2.

L’appalto del primo lotto – “Servizi di informazione, relazione e comunicazione digitale integrata verso i cittadini” – ha un valore contrattuale di circa 4.7 milioni di euro su quattro anni ed è stato aggiudicato, come detto, a Mediagroup98 che dovrà occuparsi dei servizi di front office presso l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), il Punto informativo dei servizi demografici e gli sportelli dedicati come Informa Giovani e Europe Direct. Oltre che all’assistenza tecnica e alla gestione dei siti istituzionali del Comune e al supporto tecnico durante le sedute di Giunta e Consiglio.

È di 988 mila euro su quattro anni, invece, il valore contrattuale dell’appalto per il secondo lotto, dedicato alla “Realizzazione di contenuti multimediali e gestione della comunicazione social media del Comune di Modena” e aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Tracce. Ad esso il compito di curare la produzione dei contenuti multimediali e la gestione professionale dei profili social del Comune, con l’obiettivo di innovare la presenza social dell’Ente in un momento di grande e veloce trasformazione del digitale, promuovere la partecipazione, rafforzare il senso di appartenenza e far comprendere le scelte dell’amministrazione in modo moderno, inclusivo e trasparente.

L’affidamento dei due lotti è avvenuto tramite gara europea a procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per favorire la partecipazione e la concorrenza tra gli operatori, al fine di garantire servizi di elevata qualità alle migliori condizioni economiche per l’Amministrazione.