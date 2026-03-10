Lutto per la morte di don Piergiorgio Torreggiani, vittima dell’incidente di ieri a Boretto

Grande cordoglio, in tutta la Diocesi, per l’improvvisa morte, a 74 anni, di don Piergiorgio Torreggiani, vittima del grave incidente stradale avvenuto ieri a Boretto.

Il presbitero, parroco in solidum (con don Giancarlo Pergreffi) dell’unità pastorale 55 “Santa Maria Maddalena” di Ventasso, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 all’Ospedale di Parma in seguito alle conseguenze del grave incidente stradale occorsogli mentre con la sua auto percorreva la Cispadana, all’altezza di Boretto.

Nato a Meletole (Castelnovo di Sotto) l’8 giugno 1951, don Piergiorgio avrebbe festeggiato il prossimo Giovedì santo il giubileo dell’ordinazione presbiterale, ricevuta l’11 settembre 1976 insieme a una classe numerosa di sacerdoti.

Nel suo lungo e fecondo ministero don Torreggiani è stato vicario parrocchiale a Pieve di Guastalla (1976-1987), quindi parroco prima a Praticello e Nocetolo (1987-2000) e a Olmo (1992-2000), poi a Castellarano (2000-2001) e Salvaterra (2001-2010).

Nel 2015 fu nominato parroco di Luzzara (2010-2023) nonché moderatore dell’unità pastorale di Luzzara (2015-2023).

L’ultimo incarico ha visto don Piergiorgio andare in montagna come parroco di una serie di comunità nel comune di Ventasso: Busana, Cervarezza, Collagna, Ligonchio, Talada, Frassinedolo, Nismozza, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona, Vallisnera, Piolo, Montecagno, Casalino, Cinquecerri, Vaglie, Ospitaletto e Caprile.

Il Sindaco di Guastalla, Paolo Dallasta e la Giunta comunale di Guastalla esprimono il loro cordoglio per la tragica scomparsa di Don Piergiorgio Torreggiani e desiderano far pervenire alla famiglia le più sentite condoglianze, unendosi alla partecipazione di quanti hanno incrociato il suo cammino e ne hanno apprezzato le doti umane e la profonda spiritualità.

Vicario parrocchiale a Pieve tra il 1976 e il 1987, Don Piergiorgio ha lasciato un ricordo indelebile in tantissime persone della nostra comunità.