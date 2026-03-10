HomeBassa reggianaInfortunio a Reggiolo: uomo incastrato con una mano nella seminatrice





Infortunio a Reggiolo: uomo incastrato con una mano nella seminatrice

Infortunio sul lavoro stamane intorno alle 11:00 in via Rizza a Brugneto di Reggiolo, presso l’azienda agricola Troni. Qui un 36enne è rimasto incastrato con una mano in una seminatrice. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Guastalla e i sanitari inviati dal 118. L’infortunato è stato poi trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Modena.

















