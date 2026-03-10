Il FablLab Junior di Casa Corsini compie 7 anni

Sabato 14 marzo a Casa Corsini si celebrano i sette anni del FabLab Junior, lo spazio educativo e dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese dedicato ai più giovani. Per festeggiare con la cittadinanza e con le scuole del territorio, è in programma una giornata di laboratori gratuiti e gare di robotica a partire dalle ore 11.

Il FabLab Junior è stato inaugurato il 9 marzo 2019 e si è sviluppato a Casa Corsini come “spazio del fare”, dedicato alla STEAM Education, rivolto alla fascia 6-14 anni, con una vocazione pubblica, territoriale e aperta alle famiglie, alle scuole e ai servizi educativi. La struttura è nata con il sostegno di Fondazione di Modena e si è affermata come primo FabLab del territorio regionale progettato in modo specifico per questa fascia d’età.

In questi sette anni di vita ha proposto in modo continuativo laboratori pomeridiani gratuiti di STEAM Education, grazie al sostegno di Fondazione di Modena e del Comune di Fiorano Modenese, con attività settimanali di coding, robotica, tinkering, stop motion e artigianato tecnologico, insieme ai Family Lab che coinvolgono bambini e adulti in esperienze di apprendimento condiviso.

Il FabLab Junior ha sviluppato in modo stabile anche la dimensione scolastica e formativa: sono stati infatti proposti laboratori per classi, percorsi formativi per insegnanti ed educatori, attività personalizzate e il format “FabLab con la valigia”, che porta metodologie e strumenti direttamente nelle scuole e negli spazi dedicati a bambini e ragazzi del territorio.

Negli anni, le centinaia di laboratori gratuiti proposti hanno fatto registrare la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e persone con fragilità fisica o psicologica. Il FabLab Junior, con l’associazione Lumen che gestisce le attività, è stato sede di diverse progettualità a livello europeo: progetti Erasmus+ come “EcoSTEAM” dedicato alla formazione dei docenti e ai workshop per studenti con attenzione all’ecologia; “Climax” centrato sul cambiamento climatico e sulla costruzione di toolkit STEAM per insegnanti e ragazzi; “Simul” rivolto al sostegno di insegnanti e alunni delle pluriclassi per rafforzare le competenze STEM; “Jugaad” incentrato sulle STEM e sviluppato con il coinvolgimento delle scuole del territorio.

La giornata di compleanno di sabato 14 marzo si svolgerà a Casa Corsini dalle ore 11 alle ore 18, con attività STEAM gratuite.

Il programma prevede al mattino il Family Lab “Cubetto Raccontastorie”, dalle ore 11 alle ore 12, con attività di coding unplugged per bambine e bambini di 5 anni insieme a un genitore, e, nel pomeriggio, il laboratorio “Lego We-Fly 2.0”, dalle ore 15 alle ore 16, dedicato alla robotica educativa e al coding per la fascia 6-10 anni.

Dalle ore 15.30 la sala civica Giorgio Ambrosoli ospiterà la prima edizione delle Olimpiadi della robotica, con sei squadre, organizzate in collaborazione con le scuole medie “F. Bursi” e “G. Leopardi”, impegnate in una gara a tempo con robot personalizzati.

La partecipazione ai laboratori è gratuita con iscrizione obbligatoria via mail a info@casacorsini.mo.it fino a esaurimento posti, mentre l’accesso del pubblico alla gara pomeridiana è libero.

“Festeggiare i sette anni di attività del FabLab Junior significa riconoscere il valore di un progetto educativo che è diventato un punto di riferimento per tante bambine, bambini, ragazze e ragazzi del nostro territorio. A Casa Corsini abbiamo costruito uno spazio in cui la curiosità, la creatività e la tecnologia si incontrano, permettendo ai più giovani di sperimentare, imparare e collaborare.

Dedicare uno spazio a linguaggi STEAM, coding, robotica, e artigianato tecnologico significa offrire strumenti per apprendere in modo innovativo e inclusivo, e la scelta di garantire questi laboratori gratuitamente, rende questa esperienza accessibile a tutte e tutti, affinché nessuno resti escluso dalle opportunità educative legate ai nuovi linguaggi della tecnologia e della creatività digitale e favorisce l’integrazione e la partecipazione di bambini e ragazzi con esperienze, capacità e provenienze diverse.

Ringrazio tutte le realtà che hanno reso possibile questo percorso: la Fondazione di Modena, l’associazione Lumen, le scuole del territorio, le associazioni che negli anni hanno collaborato attivamente, gli educatori e tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a far vivere questo spazio, investendo in luoghi e opportunità che mettano al centro i giovani, la loro creatività e le loro risorse.”, sostiene l’assessora alle Politiche Giovanili, Marilisa Ruini.