I musei come dispositivi patrimoniali: un ciclo di incontri per riflettere su patrimonio, società e partecipazione

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo, promuove il ciclo di incontri “Musei come dispositivi patrimoniali”, coordinato dal professor Mario Turci. Il ciclo si propone come un’occasione di confronto tra università, istituzioni museali e territorio, offrendo agli studenti e alla cittadinanza strumenti critici per comprendere il museo contemporaneo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio dinamico di produzione culturale, partecipazione e innovazione sociale.
“L’iniziativa, realizzata con il LEA – Laboratorio di Etno-Antropologia, -spiega il prof. Mario Turci di Unimore – propone una riflessione sul ruolo dei musei come attori attivi nella costruzione del patrimonio culturale. I musei possono infatti essere intesi come dispositivi patrimoniali perché selezionano, organizzano e mettono in scena oggetti, opere e memorie, trasformandoli in eredità condivisa. Attraverso pratiche di conservazione, narrazione e mediazione culturale, essi costruiscono il patrimonio più che semplicemente custodirlo, rendendo visibili valori, identità e conflitti”.
Il ciclo si terrà alle ore 14.00 presso l’Aula B.1 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo S. Eufemia, 19) a Modena e coinvolgerà studiosi e professionisti provenienti da istituzioni museali regionali, nazionali ed europee.
Il programma degli incontri
- 11 marzo “Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo. Nuovi sguardi per ripensare le raccolte etnologiche del Museo” Cristiana Zanasi (co-curatrice della mostra e curatrice della sezione Archeologia Etnologia del Museo Civico di Modena). Questo incontro si svolgerà presso l’esposizione “Dall’Amazzonia al museo” al Museo Civico di Modena.
- 18 marzo “Il Museo Gemma – Museo Mineralogico e Geologico estense. Storia, patrimonio, progetti”
Milena Bertacchini (Responsabile del Museo Universitario Gemma – Sistema dei Musei e Orto Botanico Unimore)
- 24 marzo “Storia, presente e progetti di un museo etnografico. Il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio” Giulia Guidetti (Direttrice del Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio)
- 31 marzo “Musei partecipativi e progetti patrimoniali nelle aree interne”
Matteo Volta (Università degli Studi di Milano-Bicocca – Patrimonio Immateriale nell’innovazione socio-culturale, SIMBDEA)
- 14 aprile “Il Sistema dei musei della Regione Emilia-Romagna. Struttura, programmi e progetti”
Silvia Ferrari (Responsabile Sistema Museale regionale dell’Emilia-Romagna)
- 21 aprile “Tra amministrazione e patrimonio: il Sistema Museale Nazionale e l’esempio della Antica Spezieria di San Giovanni Evangelista” Olimpia Barbieri Gentili Estense Calcagnini (Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, Complesso Monumentale della Pilotta)
- 28 aprile “La progettazione europea per il patrimonio culturale” Margherita Sani (Project Coordinator NEMO – Network of European Museum Organisations)