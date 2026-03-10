I musei come dispositivi patrimoniali: un ciclo di incontri per riflettere su patrimonio, società e partecipazione

Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo, promuove il ciclo di incontri “Musei come dispositivi patrimoniali”, coordinato dal professor Mario Turci. Il ciclo si propone come un’occasione di confronto tra università, istituzioni museali e territorio, offrendo agli studenti e alla cittadinanza strumenti critici per comprendere il museo contemporaneo non solo come luogo di conservazione, ma come spazio dinamico di produzione culturale, partecipazione e innovazione sociale.

“L’iniziativa, realizzata con il LEA – Laboratorio di Etno-Antropologia, -spiega il prof. Mario Turci di Unimore – propone una riflessione sul ruolo dei musei come attori attivi nella costruzione del patrimonio culturale. I musei possono infatti essere intesi come dispositivi patrimoniali perché selezionano, organizzano e mettono in scena oggetti, opere e memorie, trasformandoli in eredità condivisa. Attraverso pratiche di conservazione, narrazione e mediazione culturale, essi costruiscono il patrimonio più che semplicemente custodirlo, rendendo visibili valori, identità e conflitti”.

Il ciclo si terrà alle ore 14.00 presso l’Aula B.1 del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (Largo S. Eufemia, 19) a Modena e coinvolgerà studiosi e professionisti provenienti da istituzioni museali regionali, nazionali ed europee.

Il programma degli incontri

11 marzo “Voci, saperi, patrimoni. Dall’Amazzonia al Museo. Nuovi sguardi per ripensare le raccolte etnologiche del Museo” Cristiana Zanasi (co-curatrice della mostra e curatrice della sezione Archeologia Etnologia del Museo Civico di Modena). Questo incontro si svolgerà presso l’esposizione “Dall’Amazzonia al museo” al Museo Civico di Modena .

18 marzo "Il Museo Gemma – Museo Mineralogico e Geologico estense. Storia, patrimonio, progetti"

Milena Bertacchini (Responsabile del Museo Universitario Gemma – Sistema dei Musei e Orto Botanico Unimore)