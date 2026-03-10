Domenica al Teatro De André di Casalgrande il talk “Con tutti gli uomini”

Il Festival “Un Minuto di Rumore” vivrà domenica 15 marzo uno dei suoi momenti più significativi con un incontro pubblico che invita alla riflessione su un tema centrale per la società contemporanea: come cambiare le cose, a partire da noi.

Alle 18.30, al Teatro “Fabrizio De André” di Casalgrande, si terrà infatti il talk “Con tutti gli uomini”, un momento di confronto dedicato al cambiamento culturale necessario per superare stereotipi e disuguaglianze di genere.

Un dialogo aperto che attraverserà temi profondamente radicati nella vita quotidiana: dagli stereotipi interiorizzati fin dall’infanzia al ruolo dei padri, dagli equilibri tra casa e lavoro fino alle dinamiche di mascolinità tossica e agli abusi di potere. Un percorso di riflessione per comprendere come il cambiamento possa nascere anche dalle abitudini e dai comportamenti di tutti i giorni.

Gli ospiti del talk

A confrontarsi su questi temi saranno esperte ed esperti provenienti da ambiti diversi, in dialogo con la giornalista Serena Arbizzi, che condurrà e coordinerà l’incontro.

Interverranno:

Irene Facheris, formatrice, attivista, scrittrice e podcaster;

Marco Deriu, sociologo e docente di Comunicazione ambientale e di Comunicazione e pubblicità sociale all’Università degli Studi di Parma;

Francesca Rossi, psicologa e dottoranda di ricerca in Psicologia Sociale all’Università degli Studi di Parma.

Saranno inoltre presenti Ottavia Montanari e Silvia Artoni, ostetriche dell’associazione La Cova, che presenteranno esperienze e progetti sviluppati nel territorio reggiano.

Tosi: «La cultura è anche responsabilità e confronto»

«Il talk “Con tutti gli uomini” invita a confrontarsi su temi centrali per la nostra società – sottolinea l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Casalgrande, Graziella Tosi –. Quello di domenica sarà un momento di riflessione pubblica particolarmente significativo, perché ribadisce il concetto che la cultura non è solo spettacolo, ma anche responsabilità e confronto».

«Parlare di stereotipi di genere, di ruoli, di relazioni e di potere è oggi fondamentale se vogliamo costruire una società più giusta. Come Amministrazione crediamo che i luoghi della cultura debbano essere anche spazi di consapevolezza e di dialogo, capaci di coinvolgere tutte e tutti nel cambiamento», conclude l’Assessore Tosi.

Dalle 17.30 l’installazione “Voci Pari”

Il talk inizierà alle 18.30, ma già dalle 17.30 sarà possibile accedere al teatro e visitare l’installazione realizzata con le parole emerse dalle interviste e dai laboratori “Voci Pari”, uno degli elementi portanti della rassegna “Un Minuto di Rumore”.

L’iniziativa è stata realizzata dal Teatro “Fabrizio De André” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Casalgrande.

Info: l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrodeandre.it –0522 1880040