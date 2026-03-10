Condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti, finisce in carcere a Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia ha tratto in arresto un uomo risultato essere destinatario di un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia.

Il destinatario del provvedimento è un 29enne nigeriano, residente a Reggio Emilia, il quale risulta essere stato condannato in via definitiva a scontare la pena della reclusione di due anni e 8 mesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, il giovane era stato trovato nel 2019, nel comune di Montecchio Emilia, in possesso di varie tipologie di sostanze stupefacenti e per questo arrestato. Adesso, al termine dell’iter processuale, la sua condanna è divenuta definitiva.

Sulla base di quanto sopra, il 29enne è stato rintracciato nei giorni scorsi da personale della Polizia di Stato, immediatamente arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione del predetto provvedimento.