A Novi chiude ponte sulla strada provinciale 8

Giovedì 12 marzo, dalle ore 9,00 chiuderà un tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, fino a venerdì 24 Aprile.

La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della seconda fase di un intervento di manutenzione e messa in sicurezza della struttura iniziato nei mesi scorsi e le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro.

Il divieto è esteso, oltre che a tutti i veicoli, anche ai pedoni e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti percorsi alternativi.