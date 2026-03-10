A Carpi si pota il pioppo di via Dorando Pietri

È in corso un intervento di manutenzione sul pioppo storico che si trova sul passaggio pedonale tra le vie Dorando Pietri e Fratelli Cervi.

L’intervento, iniziato oggi, martedì 10 marzo, con conclusione prevista per mercoledì 11 marzo, è finalizzato al mantenimento della salute e del benessere della pianta e consiste nella potatura dei rami mal inseriti, di quelli codominanti (che nel medio-lungo termine portano a problemi meccanici) e di quelli debilitati.

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di monitoraggio e manutenzione degli alberi collocate in aree pubbliche coordinata dal Servizio Pianificazione e gestione verde-parchi del Comune di Carpi.