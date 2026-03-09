Viaggio della memoria in Serbia e Croazia per immergersi nella storia del ‘900

Quest’anno il Comune di Albinea e il Comune di Quattro Castella hanno scelto di camminare fianco a fianco per dare vita a un’edizione speciale del Viaggio della Memoria e della Solidarietà 2026 insieme a ISCOS Emilia-Romagna ETS, Anteas Emilia-Romagna APS e Istoreco.

Dal 17 al 22 luglio si terrà un viaggio verso Serbia e Croazia per immergersi nella storia del ‘900. Verranno visitate Zagabria, Jasenovac, Belgrado, Kragujevac e Vukovar. Ci saranno incontri con associazioni locali e saranno ascoltate le testimonianze di chi la storia l’ha vissuta sulla propria pelle, per toccare con mano il valore della solidarietà.

Il viaggio è aperto a chiunque desideri partecipare, da ogni parte d’Italia. Anche quest’anno, grazie allo sforzo congiunto dei territori coinvolti, saranno previste importanti agevolazioni. I residenti nei comuni di Albinea e Quattro Castella ad esempio avranno contributi per ridurre la quota di partecipazione dei propri cittadini. La quota (tra 770 € e 900 €) diminuirà proporzionalmente al numero di iscritti.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a tamara.cvetkovic@iscoscisl.eu.

Oltre ai due comuni hanno lavorato all’organizzazione del viaggio la biblioteca di Quattro Castella, il Comitato Gemellaggi di Albinea, Iscos Emilia Romagna ETS, Anteas Emilia Romagna APS e Istoreco.