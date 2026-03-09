HomeModenaSuccesso per il primo evento multisede organizzato da Unimore per la Giornata...





Successo per il primo evento multisede organizzato da Unimore per la Giornata internazionale della Donna

ModenaReggio Emilia
Tempo di lettura 2 min.
La storia della Giornata Internazionale della Donna, il diritto al lavoro e le azioni per le pari opportunità, sono solo alcuni dei temi al centro dell’iniziativa che si è tenuta questa mattina in modalità multisede e in collegamento, a Modena presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali e a Reggio Emilia nell’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti, registrando il pieno di pubblico in entrambe le sedi tra studentesse e studenti, docenti, personale universitario e cittadine e cittadini.

L’iniziativa ha offerto uno sguardo articolato e interdisciplinare sull’origine e sul significato attuale della Giornata internazionale della donna, mettendo in dialogo memoria storica, diritti, lavoro, ricerca e impegno sociale.

Attraverso i contributi di docenti e studiose e studiosi dell’Ateneo, insieme agli interventi di rappresentanti del corpo studentesco, delle istituzioni e del mondo associativo, l’incontro ha proposto una riflessione sui diritti delle donne in ambito civile, politico e sociale, sulle persistenti disuguaglianze – in particolare nel lavoro e nei percorsi accademici – e sulle sfide poste dai conflitti contemporanei, dalle vulnerabilità e dalle discriminazioni multiple.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema del lavoro femminile, alle questioni retributive e di equità, alle strategie di promozione delle pari opportunità e al ruolo dei media e dei linguaggi nella costruzione della narrazione pubblica sulle donne. Il confronto ha evidenziato l’importanza di intrecciare ricerca scientifica e impegno civile, in una prospettiva capace di guardare al futuro e alle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione tra la Delegata per le Pari opportunità, la prof.ssa Elena Bassoli, e la Delegata per la Pace e l’Equità sociale, la prof.ssa Maria Chiara Rioli.

Come Università sentiamo la responsabilità di mettere a disposizione voci autorevoli e competenti per riaffermare il valore dell’8 marzo: non una festa, ma una giornata in cui si celebrano i diritti conquistati e si rinnova l’impegno per quelli che restano ancora da affermare”, ha ricordato la prof.ssa Bassoli.

“Questa iniziativa, in forma simultanea a Modena e Reggio Emilia, valorizza il ruolo dell’università come spazio di conoscenza e responsabilità pubblica, rafforzando l’alleanza con i territori, per costruire una cultura dei diritti fondata su consapevolezza, inclusione e partecipazione”, ha sottolineato la prof.ssa Rioli.

Con questo appuntamento, come già in occasione della presentazione del Rapporto di Genere di AlmaLaurea dello scorso 11 febbraio, l’Università di Modena e Reggio Emilia conferma il proprio impegno istituzionale nella promozione delle pari opportunità, nel contrasto alle discriminazioni di genere e nel sostegno a una riflessione critica e condivisa sui temi dell’equità e della giustizia sociale.

















