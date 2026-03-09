Quattro Castella: falsifica la firma per “ospitare” tre connazionali e fargli ottenere la residenza

Un uomo di 46 anni , c i tt a d i n o str a n i e r o residente a Quattro Castella e locatario di un appartamento nel comune matildico, è s t a t o d e nunci at o per aver falsificato la firma del proprietario di casa s u un c on tra tt o , c o n s entendo così a tre in d i v i d u i di d ichi ar are f i tt iziam en t e la propria residenza n e ll’ imm obile . Un uomo di 46 anniresidente a Quattro Castellalocatario di un appartamento nel comune matildico,proprietario di casaona tre ini diarttene laresidenzaobile

S e c on do l e inda gi n i c on dott e dai Ca r a b i ni e ri del la s t a zi o n e l oc a l e , i l suo obie tt i v o sembrerebbe essere stato quello di agevolare la regolarizzazione in Italia di tre cittadini extracomunitari , tutt i di o r i gine t uni sin a e di età c o mpre sa tr a i 2 4 e i 30 an n i . Il p ropri e tar i o d el l’ i m mob i le, u n pensionato di 7 0 a nn i r e s i de nte a Reggio Emilia, ha scoperto l’inganno e si è r i v o lt o ai militari dell’Arma, che hanno avv iato immedi a t a mente gli a c c e r t a me nt i .

È e mer s o che l ‘ i nd a gato , un uomo t u ni si n o re gol arm ente a ss u n to com e oper a io, a v r e bbe fa l s i f i c a t o l a fi r ma de l p a d ron e di cas a su i do cum e n t i richiesti per le pratiche anagrafiche. Questo stratagemma avrebbe dovuto far risultare residenti nell’abitazione tre suoi conoscenti. Tuttavia, i cont roll i e f f e t t uat i h a n no r i v el at o ch e i l p ropri e t a r io non era a conoscenza della manovra e c h e i t r e a sp i r a n t i r e s id enti r isu l tano a l mom e nto i rr e perib i li.