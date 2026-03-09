Nei prossimi giorni a Casalgrande

Il Parco del Liofante di Salvaterra si prepara a celebrare lo St. Patrick’s Day con due serate dedicate alla cultura e alla musica irlandese. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 marzo, quando l’area verde ospiterà un evento aperto al pubblico pensato per ricreare l’atmosfera delle tradizionali feste irlandesi, tra gastronomia, convivialità e concerti dal vivo.

Il programma prenderà il via dalle ore 20 con la cena a tema irlandese, proposta con menù alla carta. A seguire, dalle ore 22, spazio alla musica live con due appuntamenti diversi nelle due serate.

Venerdì 13 marzo il palco sarà affidato ai Meneguinnes, band che proporrà un repertorio ispirato alla tradizione musicale irlandese, mentre sabato 14 marzo sarà la volta di The U2 Experience, tributo dedicato agli U2, una delle band più celebri e rappresentative dell’Irlanda.

L’iniziativa vuole unire il clima della festa popolare con una proposta musicale capace di coinvolgere pubblici diversi, offrendo due serate da vivere tra buon cibo, musica e socialità.

La partecipazione ai concerti è a ingresso libero dalle ore 22, mentre per la cena è consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 8155595.

***

Un pomeriggio di confronto e creatività dedicato ai temi dell’educazione e della parità di genere. Sabato 14 marzo alle ore 17.00 la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande ospiterà l’iniziativa “Cose da maschi, cose da femmine”, un appuntamento rivolto a genitori e ragazzi che propone momenti di dialogo e attività laboratoriali.

L’evento si inserisce nel programma del festival “Un minuto di rumore – Festival per la parità di genere”, promosso dal Teatro Fabrizio De André in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Casalgrande.

Il pomeriggio prevede un incontro dedicato ai genitori con Roberta Pappalardo, pedagogista e consulente sessuologa, durante il quale verranno affrontati temi legati agli stereotipi di genere, all’educazione e alla crescita di bambine e bambini.

In contemporanea si svolgerà un laboratorio di fumetto per adolescenti condotto dall’illustratrice Maddalena Ghidoni, pensato per stimolare riflessioni sui ruoli di genere attraverso il linguaggio creativo del disegno e della narrazione.

Il laboratorio è consigliato a partire dagli 11 anni.

L’iniziativa è a cura della Biblioteca Sognalibro, in collaborazione con Arci Reggio Emilia e Arci PICNIC. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Dove: Biblioteca Sognalibro – Piazza Roberto Ruffilli 3, Casalgrande

Quando: Sabato 14 marzo 2026, ore 17.00

Informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – Tel. 339 7755415