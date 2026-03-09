Mutui alle aziende sanitarie modenesi, dichiarazione del presidente della CTSS

È stato comunicato oggi dalla Regione Emilia-Romagna, il via libera alle due aziende sanitarie modenesi per l’accensione di due mutui dal valore complessivo di 54 milioni di euro. Tra gli obiettivi principali del finanziamento il sostegno al percorso di integrazione sanitaria del sistema Nord Modenese, il completamento dell’edificio Materno-Infantile del Policlinico e la realizzazione di tre nuove sale operatorie.

I dettagli e le prospettive future sono stati illustrati in una conferenza stampa in Regione, a Bologna, alla presenza del presidente, Michele de Pascale, dell’assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, e dei direttori generali dell’Azienda Usl, Mattia Altini, e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Luca Baldino.

“L’autorizzazione che la Regione ha dato alle nostre aziende sanitarie per contrarre due nuovi e importanti mutui è una buona notizia – ha commentato il presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena, Massimo Mezzetti – perché rilancia gli investimenti e certifica la solidità finanziaria della sanità modenese. Come presidente della CTSS non posso che rilevare che questo percorso viene portato avanti nel confronto e nella condivisione con tutti i sindaci e, in particolare, con quelli dei territori coinvolti. Coraggio e chiarezza delle scelte, condivisione dei percorsi, determinazione nell’azione: è questo il modo con cui stiamo portando avanti le politiche sanitarie per tutto il territorio modenese”.