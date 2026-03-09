L’Assessore regionale Paglia sulla vertenza Goldoni-Keestrack

“Gli aspetti occupazionali espressi dall’unica proposta di acquisto oggi in campo, all’interno della procedura di composizione negoziata della crisi, rimangono ancora un elemento di preoccupazione. Nelle prossime ore occorre affrontare con celerità tutte le questioni ancora sul tavolo”.

Così l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, al Tavolo regionale di salvaguardia occupazionale sulla Goldoni-Keestrack, marchio storico di macchine e trattori per l’agricoltura di Migliarina di Carpi (Mo) e Rio Saliceto (Re) che si è svolto questa mattina nella sede della Regione.

L’appuntamento per fare il punto su occupazione e prospettive industriali del sito, dal 2021 controllato dalla multinazionale belga Keestrack, dopo la proposta di offerta d’acquisto del gruppo turco Asko Holding.

“Occorre avere la certezza- aggiunge Paglia- che le persone che hanno dato valore all’azienda siano coinvolte nel progetto di rilancio. E poi che sia il Piano industriale di Asko, che ha espresso parole positive sull’indotto e sulla presenza del territorio, a convincere i lavoratori che il sito e la produzione del sito avranno futuro. Infine, coloro che vogliano uscire volontariamente siano messi nelle migliori condizioni possibili di farlo”.

Al tavolo hanno partecipato: i sindacati, le rappresentanze dei lavoratori, i sindaci dei Comuni di Carpi e Rio Saliceto – rispettivamente Riccardo Righi e Daniele Pietri – l’azienda Goldoni Keestrack con i suoi consulenti, la rappresentanza degli acquirenti del gruppo turco Asko Holding e l’esperto indicato dalla Camera di Commercio per la procedura di composizione negoziata della crisi.