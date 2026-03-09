Ecco Arti Vive Best OFf: dieci giorni di teatro dal 20 al 30 marzo a Soliera

A marzo lo spettacolo dal vivo torna protagonista al Nuovo Cinema Teatro Italia con Arti Vive Best OFf, un cartellone multidisciplinare di teatro, cinema e letteratura che dal 20 al 30 marzo riporterà il teatro ad essere uno spazio culturale innovativo, capace di intrecciare linguaggi diversi e accogliere pubblici differenti. Dieci giorni di eventi per ricreare, anche in versione indoor, quell’atmosfera vivace e stimolante che ogni estate anima la città con Arti Vive Festival, l’appuntamento da cui questa nuova proposta prende il nome.

Si parte venerdì 20 marzo, alle 20.30, con “Stasera sono in vena / Il concerto” di e con Oscar De Summa, accompagnato dal progetto musicale di Corrado Nuccini. Sabato 21 marzo, a Sozzigalli, presso la scuola Primaria Battisti, spazio ai più piccoli con le narrazioni di Chiara Marinoni tratte dalle fiabe di Italo Calvino dalle 16.30 (ingresso gratuito). Il weekend prosegue, alle 16.30 di domenica, con “Gonzago’s Rose” di Federica Tardito e Aldo Rendina, seguito, sempre domenica alle 20.30 in Teatro, con “Il ritorno di Hula Doll”, regia di Tony Clifton Circus. Lunedì 23 marzo sarà la volta del cinema con “Ultimo schiaffo” di Matteo Oleotto, programmato in Teatro alle 20.30. Martedì 24 marzo, in Habitat, appuntamento con Soliera d’Autore: Fabio Geda presenterà il suo ultimo libro alle 20.30. Giovedì 26 marzo spazio, sempre in Habitat alle 20.30, all’impegno civile con il documentario di Stefania Centonze, in collaborazione con Reset e Libera, in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Il 28 marzo, al Centro sociale Pederzoli di Limidi, lo spettacolo per bambini, alle 16.30, “Quando i maiali ebbero le ali”. “Le Baccanti” di Giulio Santolini – progetto sostenuto da SIAE e Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Per Chi Crea” – saranno protagoniste domenica 29 marzo alle 16.30 al Teatro (la visione è sconsigliata ai minori di 16 anni); a chiudere la giornata, sempre in Teatro, sarà, alle 20.30, “Wonderboom!”, lo spettacolo con Stefano Cenci, Chiara Davolio e Filippo Beltrami. La rassegna chiuderà lunedì 30 marzo alle 20.30 al Cinema con la proiezione del documentario “Il Faro – Il fantastico viaggio della Banda Rulli Frulli”, alla presenza dei registi Gianluca Marcon e Diego Gavioli: ingresso gratuito e proiezione a cui seguirà il confronto con i registi. Le prevendite sono aperte e disponibili su Vivaticket.