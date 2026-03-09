“Di-segni di non Amore”, il progetto-concorso indetto dalla Questura di Bologna rivolto ai ragazzi nelle scuole

Stamattina presso la sala riunioni della Questura di Bologna si è tenuta la premiazione della terza edizione del progetto-concorso “Di-segni di non Amore” indetto dalla Questura di Bologna e rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado del territorio di Bologna e Provincia.

Il progetto, avviato il 25 novembre 2023 in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, invita alla riflessione sui temi del “non amore e non rispetto” e della “contrapposizione tra amore e violenza”, e prevede che gli studenti, singolarmente o in gruppo, realizzino opere sotto forma di disegni, fotografie o collage.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza di genere, che purtroppo è ampiamente diffuso e che si manifesta in molte forme, tra cui la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale, oltrepassando confini geografici, culturali ed economici. Ha un ruolo fondamentale, dunque, l’educazione delle nuove generazioni e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale.

I disegni realizzati dagli studenti sono stati valutati da una commissione composta da Funzionari della polizia di Stato di Bologna, nello specifico il Direttore Tecnico Psicologo Dott. Carlo Barbieri, la Vice Dirigente della Divisione Anticrimine Dott.ssa Raffaella Alecci, il Funzionario Civile in forza alla Divisione Anticrimine che ha ideato il progetto, Dott.sa Jessica Vallone e la responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne Dott.ssa Letizia Guadagnino, i quali hanno selezionati i primi 3 classificati.

Presenti alla premiazione il Questore e gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado IC Monte San Pietro e IC di Minerbio e della Scuola Primaria Carducci accompagnati dagli

insegnanti e dai familiari; i ragazzi sono stati premiati per l’impegno e la creatività dimostrate nella realizzazione delle opere.

I primi classificati sono stati Pancaldi Matteo, Gualandi Giorgio e Kulolli Davide dell’IC Minerbio; la seconda classificata è stata Errani Nina dell’IC Monte San Pietro; i terzi classificati sono stati Saretta Edoardo, Retus Lavinia, Mattioli Laura, Casalini Diletta Vittoria e Bononi Weinfurter Greta della Scuola Primaria Carducci.

Nell’occasione i ragazzi hanno ricevuto una pergamena di compiacimento e uno zaino della Polizia di Stato.

I disegni dei vincitori verranno inoltre pubblicati sabato su alcuni quotidiani locali.