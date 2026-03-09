Correggio: 19enne denunciato per violenza sessuale e stalking verso una minorenne

Un caso di violenza e persecuzione ha coinvolto una ragazza minorenne residente nel reggiano, vittima di un‘escalation di comportamenti ossessivi e aggressivi da parte di un giovane di 19 anni. L’inizio di questa vicenda si colloca nell’estate del 2025, quando l’indagato ha iniziato a stazionare frequentemente davanti all’abitazione della vittima, osservandola con insistenza.

La situazione si è poi irrimediabilmente aggravata il 16 gennaio 2026, giorno in cui il ragazzo, dopo aver seguito la giovane al ritorno da uno stage, l’ha immobilizzata contro un muro utilizzando la forza e l’ha costretta a subire palpeggiamenti e baci contro la sua volontà. A seguito di queste gravi condotte, la ragazza con il sostegno della madre ha presentato denuncia ai Carabinieri di Correggio. Le indagini condotte dai militari hanno portato alla denuncia del giovane presso la Procura di Reggio Emilia con i capi d‘accusa di violenza sessuale aggravata e atti persecutori. La Procura, condividendo le risultanze investigative, ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari un provvedimento cautelare. Tale misura include il divieto di avvicinamento alla persona offesa, imponendo una distanza minima di 1500 metri e proibendo qualsiasi forma di comunicazione con la vittima. Inoltre, è stato disposto l‘uso di un braccialetto elettronico per monitorare l’imputato.

Le ricostruzioni degli inquirenti evidenziano una serie di episodi che hanno intensificato il clima oppressivo vissuto dalla vittima. Dopo l’aggressione del 16 gennaio, il giovane avrebbe cercato di riavvicinarsi immediatamente alla ragazza, nonostante l’intervento iniziale di una pattuglia dei Carabinieri. Successivamente, si sarebbero verificati altri episodi inquietanti, tra cui ripetute richieste di amicizia sui social network, intrusioni nel luogo di lavoro della ragazza durante il suo stage e insistenti avvicinamenti fisici nonostante opposizioni evidenti. In un’occasione, dopo un rifiuto da parte della minore a uscire con lui, l’indagato l’ha pubblicamente insultata davanti ai passanti. Questi comportamenti hanno provocato un grave stato d’ansia nella giovane e un fondato timore per la propria sicurezza personale, obbligandola a cambiare radicalmente le sue abitudini di vita. Per esempio, ha dovuto smettere di uscire da casa se non accompagnata da un familiare.

Dopo aver trovato il coraggio di confidarsi con la madre, quest’ultima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri per denunciare i fatti. Una volta formalizzata la denuncia, i militari hanno avviato le indagini, raccogliendo elementi sufficienti per richiedere una misura cautelare. Il GIP ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del diciannovenne e ha autorizzato l‘applicazione delle restrizioni necessarie. La personalità dell’indagato, descritta dalle autorità come incline all’irritabilità e caratterizzata da atteggiamenti antisociali, aggravati dall’abuso di sostanze, ha reso urgente l‘adozione di tali misure preventive per evitare ulteriori episodi criminosi. Il provvedimento cautelare è stato eseguito dai Carabinieri della stazione di Correggio.

Il procedimento giudiziario prosegue in fase preliminare. Gli inquirenti continueranno a svolgere gli approfondimenti investigativi richiesti per permettere al Giudice di determinare con precisione l’effettiva responsabilità dell’imputato.