Confronto e approfondimento su progetti di inclusione e valorizzazione delle Diversità Culturali nelle imprese e nel Terzo Settore

La diversità culturale è ricchezza, valorizzarla è un’opportunità.
Giovedì 12 marzo, dalle ore 16.00, si terrà, presso la sala Amerigo Francia del Museo della Bilancia di Campogalliano, il 3° Workshop del progetto Rete Welfare Aziendale-Territoriale dell’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine.
Lo scopo dell’incontro sarà quello di confrontare progetti dedicati a migliorare l’inclusione delle diverse culture ed esperienze di chi opera nelle imprese e negli enti no-profit.
Durante l’evento saranno inizialmente presentate al pubblico tutte le novità del Portale Rete Welfare, con 3 nuove categorie di servizi per il Benessere rivolti ai dipendenti e loro famiglie
Successivamente Federica Steffanini della Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, illustrerà i progetti in corso per l’inclusione di richiedenti asilo ed ex-carcerati.
Sul lato no-profit, Roberta della Sala della Cooperativa Il Mantello presenterà una recente esperienza molto positiva di un corso di italiano effettuato presso un’azienda del territorio. Accanto a lei, Ilaria Facchini, della Cooperativa Eortè, esporrà il progetto Laboratorio Sant’Anna per l’inclusione sociale dei carcerati.
Entrambe le organizzazioni sono presenti, come fornitrici di servizi, sul Portale della Rete Welfare, che ad oggi conta 98 servizi di Welfare integrato su 10 aree, di cui 30 gratuiti, a disposizione dei dipendenti pubblici e di aziende del territorio.
Per esplorare tutte le novità e scoprire i servizi disponibili, è possibile visitare le pagine: https://www.retewelfareterredargine.it/