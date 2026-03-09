Castelnuovo, Bob Dylan e l’amore nel concerto-spettacolo “Rare&Precious”

L’amore secondo Bob Dylan in una serata di musica, parole e suggestioni. Venerdì 13 marzo all’auditorium Bavieri di Castelnuovo Rangone protagonisti saranno i brani del cantautore di Duluth, nel concerto-spettacolo “Rare&Precious”, ideato, scritto e interpretato dal professor Vittorio Vandelli, docente di Inglese e americanista presso l’Università della Terza Età, insieme alla cantante Marinella Vescovini e al Maestro Luca Centin.

“Bob Dylan è uno dei più grandi cantautori della musica moderna, premio Nobel per la letteratura nel 2016, capace di trasformare la poesia in canzoni – sottolinea Stefano Solignani, Assessore alla Cultur del Comune di Castelnuovo Rangone –. Anche se è famoso per i brani di protesta, ha scritto molte intense canzoni d’amore, tra cui Make You Feel My Love, Lay Lady Lay e Love Sick. Nei suoi testi l’amore appare spesso fragile, malinconico e pieno di desiderio, le sue canzoni d’amore mostrano il lato più intimo e romantico della sua scrittura. Ringrazio UTE per la collaborazione a questo evento, che vuole celebrare una delle maggiori icone culturali e artistiche viventi”.

La serata, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21.