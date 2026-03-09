A San Felice sul Panaro torna il Caffè Alzheimer

Nuovo appuntamento sabato 14 marzo a San Felice sul Panaro, con il Caffè Alzheimer, presso la sala consiliare del nuovo municipio di piazza Italia, dalle 15 alle 18. Nel corso dell’iniziativa, Marlene Parrotta, assistente sociale dell’Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, presenterà i servizi per le persone anziane nel nostro territorio. Al termine dell’incontro ci sarà una piacevole merenda.

I Caffè Alzheimer sono momenti di incontro tra persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo e i loro parenti, amici o assistenti familiari, per trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente, per mantenere vive le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che li circonda. Organizzano Asdam, Comune e Ausl Modena. Tutti i cittadini sono invitati. Dal 2022 San Felice è diventato un Comune amico delle persone con demenza.