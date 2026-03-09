A Formigine nasce il “Bosco della Vita”

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori in via Giusti a Formigine per la creazione del ‘Bosco della Vita ANT’. L’intervento è partito con la preliminare sistemazione dei vialetti e vedrà la nascita, al suo interno, anche di un ‘Giardino degli insetti impollinatori’. Il progetto è stato reso possibile da un accordo sottoscritto tra il Comune di Formigine e Fondazione ANT, finalizzato alla creazione di un’oasi di biodiversità dedicata alla memoria delle attività svolte dalla stessa Fondazione. Con questo intervento, ANT rinnova il proprio impegno solidale e sostenibile, in cui la cura ed il benessere della persona si accompagnano alla tutela dell’ambiente.

Il progetto prevede la piantumazione di alberi e arbusti, che contribuiranno alla riduzione della CO2 e al miglioramento della qualità ambientale dell’area. In particolare, saranno messe a dimora 45 piante arbustive per il Bosco della Vita, tra cui ciliegio, melo, pero e nocciolo. Accanto alla componente arborea, sarà realizzato un giardino dedicato agli insetti impollinatori, con erbe aromatiche, rosa canina e Buddleia, oltre al Bug Hotel, ossia un insieme di strutture ecologiche in legno, canne e materiali naturali usati come nidi o aree di svernamento per insetti utili (api solitarie, coccinelle). I lavori comprendono inoltre la creazione di vialetti pedonali in ghiaino, aree di sosta e un impianto di irrigazione a goccia, necessario a garantire la cura e lo sviluppo delle nuove piantumazioni.

ANT Modena si farà carico della realizzazione del Bosco con la messa a dimora delle piante e la relativa urbanistica, mentre il Comune di Formigine ha messo a disposizione l’area di 6.900 metri quadrati e, al termine dei lavori, si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurando continuità e valorizzazione nel tempo.

Il Bosco della Vita è un progetto aperto alla partecipazione di tutta la comunità. Cittadini e aziende possono contribuire alla sua realizzazione adottando un albero attraverso una donazione, sostenendo così un’iniziativa che unisce valore ambientale e impegno sociale. Per ricevere informazioni o prenotare il proprio albero è possibile contattare la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS – Delegazione di Modena: Telefono: 059 239181 – Email: delegazione.modena@ant.it

“Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, – dichiara la Delegata ANT Modena, Maria Concetta Pezzuoli, – rafforza così il proprio impegno per l’ambiente e per il territorio, con la realizzazione del terzo Bosco della Vita ANT in provincia di Modena, dopo le esperienze già avviate nel capoluogo e a Mirandola. Il nuovo intervento, nel Comune di Formigine, contribuirà inoltre alla crescita e alla valorizzazione del patrimonio verde locale. L’iniziativa rientra nel progetto “Boschi della Vita”, che traduce in un gesto concreto i valori di cura e speranza che guidano l’attività di assistenza oncologica svolta dalla Fondazione”.

Dichiara l’Assessora al verde pubblico Giulia Malvolti: “Grazie di cuore a Fondazione ANT per aver scelto il territorio di Formigine per un progetto di così alto valore sociale e ambientale. Questa iniziativa contribuisce agli obiettivi di forestazione urbana dell’Amministrazione e offre alla comunità uno spazio di memoria e bellezza, aperto e condiviso”.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione di Modena e il supporto del Gruppo Modenese Scienze Naturali.