‘2 giorni a 2 ruote’ a Cavriago il 13 e 14 marzo

Il 13 e 14 marzo 2026 il Comune di Cavriago organizza una serie di incontri e attività dedicati alla bicicletta per promuovere la mobilità sostenibile, lo sport e stili di vita sani, con iniziative rivolte a tutte le età. Si tratta di “2 giorni a 2 ruote”, un appuntamento che unisce formazione pratica, spettacolo e valorizzazione delle realtà sportive locali, con l’obiettivo di diffondere una cultura della bicicletta come mezzo quotidiano, accessibile e sostenibile.

Si parte venerdì 13 marzo, dalle 17 alle 19, con un laboratorio pratico sugli interventi di emergenza a cura di Alex Corradini di Cicli Corradini, dal controllo preventivo della bici per riconoscere e anticipare le problematiche all’imparare a gestire piccoli imprevisti meccanici come forature o salti di catena.

Sabato 14 marzo, alle ore 15 in Sala Civica, spazio allo sport locale con la presentazione ufficiale della squadra S.C. Cavriago. A seguire, alle 16, il Multiplo ospiterà “Gambiarra”, spettacolo di clowneria della Compagnia del Buco dedicato a bambine e bambini dai 5 anni, ispirato all’omonimo libro di Bruno de Almeida, e alle 17 un laboratorio creativo a tema. Lo spettacolo è in collaborazione con Ass. culturale Carmen Zanti.

In contemporanea, sempre al Multiplo dalle 16 alle 18, sarà attivo un laboratorio di manutenzione ordinaria della bicicletta a cura del volontario Angelo Pellegrini, per imparare a prendersi cura del proprio mezzo e mantenerlo efficiente nel tempo.

Tutte le iniziative sono libere e gratuite, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«La bicicletta è molto più di un mezzo di trasporto – dichiara l’assessore all’Ambiente e alla Partecipazione del Comune di Cavriago Luca Brami –. È uno strumento concreto per ridurre l’impatto ambientale, migliorare la qualità dell’aria e rafforzare il senso di comunità. Con queste due giornate vogliamo unire formazione, cultura e partecipazione, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Promuovere la mobilità sostenibile significa offrire occasioni pratiche per cambiare abitudini e rendere Cavriago una città sempre più vivibile e attenta al futuro.»

L’Assessore sottolinea inoltre come l’iniziativa si inserisca in un percorso più ampio: «Come Amministrazione stiamo lavorando a un programma strutturato di azioni per favorire il protagonismo civico e la partecipazione attiva dei cittadini nell’ottica della valorizzazione del saper fare. In questo contesto stiamo lavorando per lanciare anche un servizio stabile di piccole manutenzioni di biciclette gestito da volontari: uno spazio di collaborazione, competenze condivise e aiuto reciproco. L’idea è semplice ma ambiziosa: mettere in circolo energie, capacità e tempo per costruire insieme servizi utili alla comunità».