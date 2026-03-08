Alcune chiusure programmate su A1, A13 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.

Si precisa che sarà regolarmente aperta l’entrata di Sasso Marconi verso Bologna e aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.

*

Per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, verso Bologna.

Si precisa che l’area di parcheggio “Castelfranco ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese e rientrare in A1 alla stazione di Valsamoggia.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia.

***

Sulla A13 Bologna-Padova, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata e in uscita, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud o di Bologna Interporto.

***

Per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, chi percorre la A14 Bologna-Taranto da Bologna verso Ancona/Pescara, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola, nei seguenti giorni e orari: nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, con orario 22:00-6:00; nelle due notti di venerdì 13 e sabato 14 marzo, con orario 22:00-6:00.

Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio itinerario in direzione Ancona/Pescara.

*

Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Idice”, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.