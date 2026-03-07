Modena: 20enne positivo all’alcol test, ritirata la patente

Ha superato i limiti consentiti di alcol alla guida un automobilista fermato dalla Polizia locale di Modena durante un controllo di polizia stradale in via Nonantolana. L’uomo, poco più che ventenne, è risultato positivo all’alcol test e per questo è stato sanzionato con il ritiro della patente.

Il controllo è avvenuto intorno alle 4 di venerdì 6 marzo. Durante le verifiche di routine, le pattuglie della Polizia locale hanno fermato un veicolo il cui conducente è risultato positivo al controllo qualitativo preliminare. Gli agenti hanno quindi proceduto con l’accertamento quantitativo tramite etilometro.

Le prove hanno evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, superiore al limite consentito di 0,5 g/l previsto dal Codice della strada. Al conducente è stata quindi contestata la violazione dell’articolo 186, comma 2 lettera A, che riguarda la guida in stato di ebbrezza nella fascia più bassa, con conseguente ritiro della patente di guida. Il veicolo, invece, è stato affidato al proprietario, nel frattempo giunto sul posto.