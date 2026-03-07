Mirandola, “Cultura della Legalità”: i Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Superiore Statale “Galilei”

Ieri, nell’ambito del progetto di formazione per la Cultura della Legalità e di conoscenza diretta delle Forze dell’Ordine, i Carabinieri della Compagnia di Carpi e della Stazione di Mirandola hanno incontrato le classi terze (4 sezioni di cui 2 professionali e 2 ITIS) del locale Istituto Superiore Statale “Galilei”, per un totale di circa 100 studenti.

Anche per l’anno scolastico 2025/26, l’Arma dei Carabinieri prosegue il proprio impegno nel promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, iniziative dedicate alla diffusione della Cultura della Legalità ed alla conoscenza delle Istituzioni che, quotidianamente, operano per la sicurezza della collettività.

Grazie alla referente del plesso, Prof.ssa Raffaella Roncadi, che ha fortemente voluto l’iniziativa, i Carabinieri hanno illustrato ai giovani studenti le funzioni ed i propri compiti, affrontando – con linguaggio e modalità adeguate all’età dei partecipanti – i temi dell’educazione civica, rispetto delle regole, legalità, bullismo, cyberbullismo e sicurezza in rete.

L’iniziativa ha voluto offrire, in modo semplice e coinvolgente, spunti di riflessione da approfondire a scuola ed in famiglia, nella consapevolezza che promuovere nei più giovani una visione critica della realtà e fornire solide basi di coscienza civica, rappresenti oggi un investimento fondamentale per il futuro.