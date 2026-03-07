A Formigine Riccardo Luna presenta il nuovo libro “Qualcosa è andato storto”

Prosegue a Formigine il ciclo di iniziative dedicate all’utilizzo consapevole dei social network promosso dal Comitato “Aspettando lo smartphone”, composto da genitori della Direzione Didattica 1 di Formigine. Dopo quattro appuntamenti rivolti ai genitori e alla comunità educante sui temi della salute e delle relazioni dei minori – promuovendo in particolare i Patti Digitali – il prossimo incontro dell’11 marzo punta ad analizzare, insieme a Riccardo Luna, l’impatto che social e intelligenza artificiale stanno avendo sulla società e, in particolare, sui più giovani.

In diversi Paesi europei e non solo, i governi stanno introducendo limitazioni legislative sull’utilizzo dello smartphone e in particolare dei social da parte dei minori. In Italia non si è ancora giunti a misure di questo tipo, ma sono molte le iniziative nate dal basso e sostenute dalle amministrazioni locali. Tra queste, il Comune di Formigine ha recentemente aderito alle “Domeniche Detox” della Regione Emilia-Romagna, giornate dedicate a una pausa collettiva dalla tecnologia, per incentivare famiglie e ragazzi a riscoprire socialità, gioco e momenti di qualità lontano dagli schermi.

L’incontro dell’11 marzo, organizzato con il patrocinio del Comune di Formigine e della Direzione Didattica 1 di Formigine, ospiterà Riccardo Luna, uno dei più autorevoli giornalisti italiani nel campo dell’innovazione, della tecnologia e della sostenibilità. Primo direttore di Wired Italia, già Digital Champion del Governo italiano presso l’Unione Europea, curatore di eventi come la Italian Tech Week e per molti anni firma di Repubblica, Luna è oggi editorialista del Corriere della Sera. A fine 2025 ha pubblicato per Solferino il saggio “Qualcosa è andato storto”, dedicato alla trasformazione del web e ai rischi legati alla sua evoluzione.

Nel volume, Luna ricorda come “per moltissimo tempo Internet e il web siano sembrati il più formidabile strumento di progresso dell’umanità”, salvo poi osservare che “la rete si è trasformata nel più insidioso strumento per picconare le democrazie”. Tra le molte domande che pone, una emerge con particolare forza: “Quand’è che la storia è cambiata? Quando i bambini hanno smesso di sognare di essere astronauti e hanno iniziato a voler diventare influencer e creator? E perché?”

Ogni settimana, sul Corriere della Sera, Riccardo Luna approfondisce questo tema cardine dell’era social nella serie “L’età sbagliata dei social”. Se per gli adulti la logica dei social ha alimentato polarizzazione e populismo, le conseguenze sulla Generazione Z sono ancora più evidenti: a livello globale si registra un aumento di ansia, depressione e solitudine, fenomeni che numerose ricerche collegano alla diffusione e al massiccio utilizzo dei social media.

L’iniziativa di Formigine, gratuita, si terrà presso l’Auditorium Spira mirabilis con inizio alle ore 20.45. Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco Elisa Parenti, del Vicesindaco e Assessore alle Politiche scolastiche Marco Casolari. Seguirà la presentazione del libro da parte dell’autore Riccardo Luna che dialogherà con alcuni rappresentanti del Comitato “Aspettando lo smartphone – Formigine” e risponderà alle domande del pubblico.

APPUNTAMENTO

Martedì 11 marzo – ore 20.45

Formigine, Auditorium Spira mirabilis

Ingresso gratuito.

È consigliata la prenotazione.

Per informazioni: aspettandolosmartphone.form@gmail.com

Per prenotazioni: https://bit.ly/lunaformigine