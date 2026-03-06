Tram, le novità del mese di marzo

In zona San Donnino e in Bolognina

Tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo il cantiere nel tratto compreso tra via Zagabria e la tangenziale si sposterà al centro della carreggiata. In un primo momento, la stessa Zagabria fungerà da “torna-indietro” per raggiungere la tangenziale mentre, quando i lavori interesseranno direttamente l’intersezione, si potrà invece seguire l’itinerario alternativo Kharkov–Zagabria.

È confermato per lunedì 9 marzo, inoltre, l’intervento già annunciato in via Ferrarese bassa, ma con una variazione rispetto a quanto comunicato in precedenza: da via Algardi sarà possibile soltanto svoltare a sinistra e percorrere via Ferrarese in direzione di via Matteotti.

Le novità all’estremo nord della Linea Verde

Nel cuore dell’abitato di Corticella, a partire dal 16 marzo, è prevista la chiusura di due intersezioni per consentire la posa del materiale rotabile.

Si tratta dell’incrocio Corticella–Don Fiammelli, che resterà interdetto per due settimane, imponendo l’ingresso e l’uscita da via dei Giardini, e di quello tra Jack London e via Sant’Anna con accesso esclusivamente da via Bentini e per un periodo superiore, ovvero per tre settimane (ad eccezione dei lunedì, quando il transito sarà reindirizzato attraverso via Gorki, in ragione del mercato rionale).

Nella stessa area, nel corso del mese, sarà interdetta la svolta verso via Bentini per consentire il completamento del lato ovest della curva tranviaria tra via Sant’Anna e via Byron. Quest’ultima tornerà percorribile a breve nel doppio senso di marcia lungo tutta la sua estensione: ripristinando connessioni importanti per i residenti e le attività commerciali. Ci si avvicina così a quello che sarà l’assetto definitivo della viabilità su Byron, dove dal 2027 il tram transiterà in sede promiscua condividendo la carreggiata con il traffico veicolare.

Ai residenti si segnala, inoltre, lo spostamento dell’edicola ora situata nei pressi di via Pinardi in via Jack London: un piccolo trasporto eccezionale calendarizzato alle 9.30 del 12 marzo, che richiede comunque la chiusura temporanea di un tratto di via di Corticella, con deviazioni del traffico assistita da movieri.

È infine confermato l’allungamento del cantiere su via Bentini fino a via Sant’Anna, con l’estensione del senso unico verso periferia e il temporaneo mantenimento dei parcheggi sul lato sinistro della strada.

I prossimi interventi di posa rotaie e montaggio dei cavi Parafil

I lavori di posa dei binari – che consentono come di consueto l’accesso ai residenti regolati da movieri – in programma in questi giorni sono localizzati:

in via Emilia Ponente, nell’incrocio tra Pertini e Prati di Caprara (tra le 22 e le 5 del 4, 5 e 11 marzo) e nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia e via della Pietra (tra le 23 e le 5 dell’8 marzo)

in via delle Lame (tra le 24 e le 5 del 4 marzo e tra le 22 e le 5 dell’11 marzo)

in via dei Mille, nel tratto compreso tra via Montebello e piazza dei Martiri (tra le 22 e le 5 del 10, 11 e 12 marzo)

in via San Donato, nel tratto compreso tra Andreini e Kharkov (tra le 22 e le 5 del 12 marzo)

in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Bassanelli e via di Saliceto (tra le 22 e le 5 del 10 e dell’11 marzo, con l’inversione del senso di marcia di via Fratelli Musi)

in via di Corticella, nel tratto compreso tra via Fiammelli e via Lipparini (tra l’1:30 e le 4:45 del 9 marzo)

in via Bentini, nel tratto compreso tra via Lipparini e via Colombarola (tra le 10 e le 16 del 6 e 12 marzo e tra le 24 e le 5 del 9 marzo)

Nelle notti dal 9 al 13 marzo, sempre tra le 22 e le 5, continuano gli interventi nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra la nuova rotonda di Borgo Panigale e via Caduti di Amola per il montaggio dei cavi Parafil, senza modifiche alla viabilità ordinaria. Le stesse operazioni, nelle medesime date e orari, sono previste anche in viale Aldo Moro agli incroci con via Stalingrado e via Serena.