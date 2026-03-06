HomeAppuntamentiTorna il Mondo Nuovo al BLA





Torna il Mondo Nuovo al BLA

AppuntamentiFiorano
Tempo di lettura 2 min.

Intelligenza artificiale e finzione, true crime e immaginari della devianza, invecchiamento e nuove solitudini: a marzo e aprile tornano in biblioteca a Fiorano Modenese gli appuntamenti gratuiti dedicati all’attualità

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Come cambia il nostro rapporto con la verità nell’epoca dell’AI? Perché il racconto del crimine esercita un’attrazione così forte? Viviamo più a lungo che in passato, ma cosa cambia davvero nelle nostre vite? Attorno a queste domande si sviluppano i tre appuntamenti gratuiti della nuova edizione de Il Mondo Nuovo, la rassegna dedicata ai temi dell’attualità che anche quest’anno torna al BLA, Biblioteca Ludoteca e Archivio storico di Fiorano Modenese.

Gli incontri, tenuti da docenti e ricercatori universitari, vogliono offrire strumenti per interpretare il presente e leggere le trasformazioni sociali, culturali e mediali che attraversano il nostro tempo. Gli appuntamenti, della durata di un’ora, sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

La rassegna, realizzata dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione Lumen, inizia martedì 10 marzo alle ore 18.30. “Fascinazione, empatia, consumo: il true crime come specchio sociale” è il titolo del primo incontro che si sviluppa a partire dal libro “Criminologia pop. Media, immaginari e narrazioni (true) crime” di Simone Tuzza.

Anna Di Ronco dialoga con l’autore per esplorare, con uno sguardo sociologico e criminologico, come il crimine venga ricostruito e raccontato nei media contemporanei. Il confine sottile tra informazione e intrattenimento, le rappresentazioni della devianza e l’emergere di narrazioni e contro-narrazioni che influenzano il nostro modo di leggere violenza, giustizia e conflitto sociale saranno al centro dello scambio. Anna Di Ronco è professoressa associata in Sociologia del diritto e della devianza all’Università di Bologna. Simone Tuzza, PhD in criminologia, è ricercatore presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia Unibo.

Il secondo incontro della rassegna è previsto per giovedì 19 marzo alle 18.30, con “Vivere più a lungo: opportunità, fatiche e nuove solitudini”, a partire da alcuni dati demografici essenziali, Elena Macchioni, professoressa dell’Università di Bologna, propone una riflessione sociologica sull’invecchiamento e sulle sue conseguenze: la qualità delle relazioni familiari e di cura, le nuove solitudini, le disuguaglianze e il ruolo delle reti di prossimità. Un’occasione per ragionare su come cambia il nostro rapporto con il tempo e con le diverse fasi della vita, in una società in cui vivere più a lungo non significa sempre vivere meglio.

La rassegna si conclude mercoledì 8 aprile, alle ore 18.30, con “AI: ‘reale’, ‘autentico’ e ‘verità’ nei media”, a cura di Anna Maria Lorusso, semiologa e docente di filosofia e teoria dei linguaggi all’Università di Bologna. Un approfondimento su come si intrecciano, nella nostra quotidianità, intelligenza artificiale, social media e televisione, modificando il nostro rapporto con le immagini, le informazioni e le narrazioni. In un contesto in cui i confini tra vero e falso, autentico e costruito si fanno sempre più sfumati, ci si interroga su come riconosciamo ciò che consideriamo credibile e quali strumenti critici possiamo ancora attivare.

Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it

















Redazione 1

Ultime notizie