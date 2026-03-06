Servizio Civile Universale: sono ventidue i posti per i giovani del territorio dell’Unione

C’è tempo fino all’8 aprile 2026 per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale, un’esperienza di alto valore formativo e civico che, anche quest’anno, coinvolge in modo strutturato il territorio dell’Unione attraverso l’attivazione di due distinti progetti. L’Unione delle Terre d’Argine, accreditata per la gestione del servizio civile universale, opera non solo per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ma anche in collaborazione con il Liceo M. Fanti, la Fondazione Fossoli e la Cooperativa Nazareno, ampliando così la rete delle sedi e delle opportunità a disposizione dei giovani.

I posti complessivamente disponibili sono ventidue, suddivisi in modo equilibrato tra undici posizioni per il progetto “Terre di cultura” e undici per “Spazi di Vita, Spazi di Relazione”, con l’obiettivo di garantire un’azione capillare e qualificata nei servizi rivolti alla comunità.

In particolare, “Terre di cultura” è orientato alla valorizzazione del patrimonio librario e documentale delle biblioteche locali, affiancando a questa missione il supporto alle attività educative e culturali promosse da centri giovani e ludoteche, in un’ottica di coinvolgimento attivo delle famiglie e delle nuove generazioni. Le sedi previste per questo progetto comprendono, a Campogalliano, la Biblioteca Comunale E. Berselli e il Centro culturale VillaBi, con quattro posti disponibili; a Carpi i Musei di Palazzo dei Pio, il Castello dei Ragazzi e la Biblioteca Loria, con tre posti; un posto è previsto presso il Polo Artistico Culturale di Novi di Modena; mentre a Soliera sono disponibili tre posizioni tra la Biblioteca Campori e il Centro Culturale Habitat.

La candidatura è riservata a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a dedicare dodici mesi ad attività di utilità sociale, con un impegno di 25 ore settimanali distribuite su cinque giorni e un rimborso mensile pari a 519,47 euro. All’interno della programmazione dell’Unione si conferma una forte attenzione ai temi dell’inclusione e dell’equità, prevedendo che il 50% dei posti sia riservato a ragazze e ragazzi con minori opportunità o in condizioni di fragilità personale.

È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto e una singola sede, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL – Domanda On Line, accedendo con identità SPID o CIE entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026. Il sistema consente di selezionare il progetto di interesse e la relativa sede di attuazione, verificando in tempo reale sia il numero di volontari richiesti sia le candidature già pervenute, oltre a salvare i progetti nella sezione “Preferiti” per una consultazione successiva e a inserire direttamente il codice identificativo nella sezione “Scegli il tuo progetto in Italia”.

Per effettuare una scelta consapevole è possibile consultare le schede sintetiche pubblicate sui siti istituzionali degli enti coinvolti oppure contattare direttamente l’ente di riferimento sul territorio, così da acquisire tutte le informazioni utili prima della compilazione definitiva della domanda e dell’inserimento del curriculum vitae.

«Il Servizio Civile Universale rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani del nostro territorio: un’esperienza di crescita personale, ma anche un’opportunità di formazione. Attraverso questi progetti, distribuiti su tutto il territorio, i ragazzi e le ragazze potranno mettersi al servizio della comunità, contribuendo alla valorizzazione dei luoghi della cultura e alla costruzione di spazi di relazione e inclusione portando la propria prospettiva», dice l’Assessora all’organizzazione dell’Unione delle Terre d’Argine, Caterina Bagni.