Servizio Civile Universale: 13 posti disponibili al Comune di Castel San Pietro Terme

BolognaCastel San Pietro
Aperto il bando per giovani tra i 18 e i 29 anni. Sette progetti in ambito sociale, culturale, sportivo ed educativo nel nostro comune

Il Comune di Castel San Pietro Terme apre le porte al Servizio Civile Universale, mettendo a disposizione 13 posti distribuiti su 7 progetti che toccano ambiti fondamentali per la comunità: servizi alla persona, welfare, educazione, cultura, turismo e sport. Un’esperienza formativa che diventa anche un gesto di responsabilità, un modo concreto di partecipare alla vita collettiva, di prendersi cura delle persone e del territorio.

Entro le ore 14.00 dell’8 aprile 2026 Possono partecipare tutti i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti, con cittadinanza italiana, europea o extracomunitaria in regola con il permesso di soggiorno, che non abbiano già svolto il Servizio Civile in passato e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. Non servono titoli di studio specifici o competenze pregresse, solo la voglia di mettersi in gioco e di contribuire al bene comune.

I progetti disponibili

I 13 posti sono distribuiti in ambiti che attraversano tutta la vita della comunità:

SUPER DIGITAL – 1 posto presso URP/Servizi demografici

SGUARDI DIGITALI – 1 posto presso Servizio Welfare

VISIONI DI CARTA – 1 posto presso Biblioteca Capoluogo

AVANGUARDIE – 1 posto presso Servizio Cultura e Turismo

FUORI CORNICE – 2 posti presso ufficio scuola

PRIME PROSPETTIVE – 2 posti presso Nido Arcobaleno Osteria Grande

PRIME PROSPETTIVE – 1 posto presso Nido Girotondo Capoluogo

PICCOLI TRATTI– 2 posti presso Nido Arcobaleno Osteria Grande

PICCOLI TRATTI – 2 posti presso Nido Girotondo Capoluogo

I progetti sono articolati su 5 giorni di servizio a settimana, per una media di 25 ore settimanali, con una durata complessiva di un anno. Il compenso mensile è di 519,47 euro.

Come candidarsi e informazioni

Le schede dettagliate di tutti i progetti sono consultabili sul sito https://www.scubo.it/i-nostri-progetti/, insieme al link diretto per presentare la domanda online.  

Per informazioni sui progetti del Comune di Castel San Pietro Terme è possibile contattare:

Il Servizio Civile Universale è molto più di un’opportunità di lavoro temporaneo: è un percorso che forma cittadini consapevoli, che costruisce competenze professionali e relazionali, che crea legami tra generazioni diverse e che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. È un investimento reciproco: i giovani mettono energie, entusiasmo e idee al servizio degli altri, e in cambio ricevono un’esperienza che li accompagnerà per tutta la vita.

















