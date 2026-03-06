Ritrovato nei pressi del Parco dell’Autodromo l’uomo scomparso ad Imola

Dalle 3:30 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Imola, nell’area del parco che circonda l’Autodromo, per la ricerca di un uomo di 45 anni di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa.

Le operazioni, attivate dalla Prefettura di Bologna e coordinate dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, hanno visto l’impiego di squadre ordinarie, unità cinofile, droni e personale specializzato T.A.S. – Topografia Applicata al Soccorso. Per sorvolare l’area è intervenuto anche l’elicottero del Reparto Volo di Bologna.

La ricerca si è conclusa alle 9:30 circa con il ritrovamento dello scomparso da parte dei Vigili del Fuoco. L’uomo, individuato in stato confusionale ma non in pericolo di vita, è stato affidato ai soccorsi.