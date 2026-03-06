Rinnovo tessere elettorali a Castel San Pietro: orari di apertura e aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale

In occasione del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo, il Comune di Castel San Pietro Terme informa la cittadinanza che è possibile richiedere il rinnovo della tessera elettorale in caso di smarrimento, deterioramento o esaurimento degli spazi disponibili per l’apposizione del timbro di voto.
I cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Elettorale nei consueti orari di apertura al pubblico:
- Lunedì: 8.30 – 12.30
- Martedì: 8.30 – 12.30 / 15.00 – 17.45
- Mercoledì: 8.30 – 12.30
- Giovedì: 8.30 – 17.45
- Venerdì: 8.30 – 12.30
Al fine di agevolare il rilascio delle nuove tessere e garantire a tutti la possibilità di esercitare il diritto di voto in vista della consultazione referendaria, sono inoltre previste aperture straordinarie nelle seguenti giornate:
- Venerdì 20 marzo: 8.30 – 18.00
- Sabato 21 marzo: 9.00 – 18.00
- Domenica 22 marzo: 7.00 – 23.00
- Lunedì 23 marzo: 7.00 – 15.00
Si invita la cittadinanza a verificare per tempo la disponibilità di spazi sulla propria tessera elettorale e, in caso di necessità, a provvedere al rinnovo senza attendere gli ultimi giorni.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri:
051 6954100 – 051 6954110
Oppure consultare la pagina dedicata sul sito istituzionale:
https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/amministrazione/elezioni