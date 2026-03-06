Iren investe nel fondo Atlas ai vb Fund I e rafforza la strategia sull’intelligenza artificiale

Il Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.A. ha deliberato un commitment nel fondo Atlas AI VB Fund I, veicolo specializzato in tecnologie di Intelligenza Artificiale promosso e gestito da ATLAS SGR S.p.A., con un investimento di 3 milioni di euro.

L’operazione si inserisce nel Piano di Corporate Venture Capital, parte integrante del Piano Industriale 2025–2030 approvato a novembre 2025, che prevede l’ingresso progressivo del Gruppo in fondi di venture capital focalizzati su diversi ambiti tecnologici e su una diversificazione degli investimenti.

L’ingresso in Atlas AI VB Fund I integra la partecipazione di Iren come Limited Partner in altri due veicoli – Tech4Planet e MITO Tech Ventures -, attraverso cui il Gruppo ha già investito indirettamente in circa 40 startup innovative.

Con il nuovo investimento, Iren amplia il proprio raggio d’azione, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale e ai mercati internazionali: il fondo Atlas AI VB Fund I si caratterizza infatti per investire in startup con soluzioni AI sviluppate da Venture Builder internazionali, ovvero soggetti che creano e sviluppano startup sin dalle prime fasi, accelerandone validazione e crescita. In questo contesto, il Gruppo Iren intende consolidare il proprio posizionamento come operatore leader di Venture Client, ampliando il raggio d’azione verso tecnologie trasversali e abilitanti.

“Con questo investimento rafforziamo in modo concreto il nostro posizionamento nell’Intelligenza Artificiale, una tecnologia sempre più strategica per l’evoluzione dei nostri business. L’ingresso nel fondo Atlas ci consente di ampliare l’accesso a ecosistemi internazionali di alta qualità e di intercettare soluzioni innovative fin dalle prime fasi di sviluppo, con un approccio coerente con il nostro modello. Il Corporate Venture Capital rappresenta per Iren uno strumento industriale, non solo finanziario: ci permette di intercettare nuove tecnologie riducendo tempi di sperimentazione, accelerandone l’adozione e aumentando la nostra capacità di generare valore sostenibile nel lungo periodo”, ha dichiarato Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren.