Insediamento abusivo in località San Matteo: intervento congiunto di Polizia locale e Servizi sociali

L’insediamento abusivo che si trovava in località San Matteo, nei pressi della linea ferroviaria ad alta velocità, è stato oggetto di un intervento congiunto della Polizia Locale e dei Servizi Sociali del Comune di Modena nella mattinata odierna, venerdì 6 marzo. Il nucleo familiare composto da due adulti e cinque minori, tutti nati a Modena, si è spostato temporaneamente in un’area privata nel territorio.

Al termine dell’intervento l’area di San Matteo verrà ripulita e messa in sicurezza. Sul posto, questa mattina, oltre alle pattuglie di Polizia Locale erano presenti la vicesindaca Francesca Maletti e la dirigente dei servizi sociali Annalisa Righi.