In salute camminando: nasce il Circuito podistico carpigiano

Anche una semplice camminata all’aria aperta può aiutare a stare bene e contribuire al benessere psicofisico. E promuovere l’attività fisica praticata in sicurezza e sani stili di vita è uno degli obiettivi con cui nasce il Circuito podistico carpigiano 2026, la manifestazione che, grazie alla collaborazione tra realtà sportive e associative locali, riunisce in un unico cartellone sette camminate storiche in programma tra marzo e settembre: dalla Camminata Città di Carpi dell’Atletica Cibeno, giunta alla 48ª edizione, che si svolge domenica 15 marzo, alla nona edizione della White Run organizzata dall’associazione di volontariato Ho avuto sete, che chiude il calendario il 27 settembre, passando per la 44ª edizione del Giro delle risaie del Circolo La Fontana, in programma il 12 aprile; la decima edizione della Corsa dei Leoni, il 26 aprile, organizzata dal Lions Club Carpi Host con il Club Giardino; la 24ª edizione della QuartiRun, della parrocchia di Quartirolo, il 12 luglio; la Quattropassi dopocena della parrocchia di Cortile, l’1 agosto, la più longeva con i suoi 53 anni; la 28ª edizione della Madonna di Puntzee della parrocchia di San Marino, il 28 agosto.

Al Circuito podistico carpigiano, che ha il patrocinio del Comune di Carpi e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, collabora anche la Medicina dello Sport dell’Azienda Usl di Modena che sarà presente, con banchetti informativi, a tutte le camminate e che introduce la manifestazione con una serata dedicata a sport e benessere in programma mercoledì 11 marzo, alle 20.30, all’Auditorium San Rocco, aperta a tutta la cittadinanza. All’incontro, per approfondire i benefici del movimento, i corretti approcci e la sana alimentazione nella pratica sportiva, intervengono Gustavo Savino, specialista in Farmacologia e Medicina dello sport, direttore della Medicina dello sport; Michela Ciccarese, specialista in Farmacologia clinica; Ylenja Persi, dietista; Cecilia Zurlo, chinesiologa.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, venerdì 6 marzo, in Municipio, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Mariella Lugli, assessora allo Sport del Comune di Carpi, Rina Lugli, Ilva Guidetti, Gianni Righi, Dino Muzzioli, Enrico Pivetti, Paolo Ballestrazzi e Fabio Ghelfi in rappresentanza dell’organizzazione, Cecilia Zurlo della Medicina dello Sport, Giacomo Cabri per la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.

Alle sette camminate non competitive nel 2025 hanno partecipato oltre 4.250 atleti e appassionati e più di trecento volontari (per un totale di circa 1.800 ore di lavoro). L’ambizione del Circuito podistico carpigiano 2026 è di incrementare del 50 per cento il numero dei partecipanti, anche per diffondere sempre di più l’attività sportiva all’aria aperta come sana abitudine di vita che accresce il benessere psicofisico e rafforza relazioni sociali e spirito di comunità. Per questo, è stato creato una sorta di “passaporto”, un cartellino (che sarà consegnato fino alla terza delle corse in calendario) che sarà timbrato a ogni partecipazione. Chi prenderà parte a cinque camminate sarà premiato con una maglia tecnica e chi parteciperà a tutte riceverà anche una medaglia del Circuito. I più piccoli (fino alla scuola media), ogni camminata propone infatti un percorso anche per bambini e bambine, riceveranno una medaglia di partecipazione per ciascuna camminata. E saranno premiate anche le 12 società che avranno partecipato ad almeno cinque delle sette camminate con almeno otto persone per ciascun appuntamento. Le società saranno premiate con ceste di prodotti alimentari dell’Emporio Cinque Pani.

In tutte le tappe del Circuito la Medicina dello Sport sarà presente con un banchetto informativo dove si alterneranno diverse figure professionali (medico, chinesiologo Ampa, dietista e infermiere). La novità è l’attenzione che sarà dedicata alla parte pratica: a ogni camminata un chinesiologo Ampa o tirocinanti del corso di laurea magistrale in Salute e sport di UniMoRe guideranno i partecipanti in una fase di riscaldamento prima della camminata e di defaticamento al termine del percorso. L’obiettivo è offrire un contributo concreto alla promozione dei sani stili di vita attraverso una somministrazione guidata e consapevole del movimento, favorendo una pratica sportiva accessibile e sicura per tutti.

La prima corsa del 2026 è la Camminata Città di Carpi, organizzata dall’Atletica Cibeno, in programma domenica 15 marzo, con partenza dalla pista d’atletica Dorando Pietri, alle 8.30 per i camminatori e alle 9 per chi corre. Tre i percorsi proposti da 5, 10 e 16 chilometri. Ci si iscrive dalle 7.30 direttamente alla pista, al prezzo di 3 euro. La quota comprende un pacco gara e il ristoro finale per tutti i partecipanti.

Anche le altre camminate propongono percorsi di lunghezza differente per venire incontro alle esigenze di tutti: il Giro delle risaie, del Circolo La Fontana, in programma domenica 12 aprile, prevede tre itinerari da 4,5; 9 e 13 chilometri. Per la Corsa dei Leoni, del Lions Club Carpi Host e Club Giardino, domenica 26 aprile, i percorsi sono lunghi 1,5; 9 e 13 chilometri. Nella QuartiRun, della parrocchia di Quartirolo, domenica 12 luglio, gli itinerari sono due, da 5 e 10 chilometri, e sono due anche i percorsi, da 3,4 e 7,1 chilometri, della Quattropassi dopocena della parrocchia di Cortile, domenica 1 agosto. La camminata Madonna di Puntzee, della parrocchia di San Marino, domenica 28 agosto propone due percorsi da 4 e 8 chilometri, mentre la White Run dell’associazione Ho avuto sete, domenica 27 settembre, ne propone tre, da 4,5; 7,5 e 11 chilometri.