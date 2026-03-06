Chiusure notturne della stazione di Imola sulla A14

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.