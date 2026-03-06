Beppe Severgnini e Marino Bartoletti ospiti alla rassegna Ready To Read

In un panorama culturale dominato dai social media, dalle serie tv e dai contenuti digitali sempre più veloci e frammentati, che spazio resta per la lettura? E soprattutto, che ruolo ha ancora il libro nella vita delle giovani generazioni? È attorno a queste domande che si costruisce la nuova edizione di Ready to Read – Maranello legge, in programma dall’11 al 14 marzo 2026 con il tema “Vite di carta, mondi possibili”, un invito a guardare la realtà da prospettive inattese, ricordando che ogni storia può aprire uno sguardo diverso sul mondo.

La rassegna, promossa dal Comune di Maranello con Biblioteca Mabic, con il riconoscimento Città che legge del Centro per il libro e la lettura, il sostegno della Fondazione di Modena e il supporto tecnico di Exprimo, si articola in quattro giorni di incontri e attività che partono dalle scuole per allargarsi a tutta la cittadinanza. A dare voce al tema nelle serate conclusive saranno due ospiti d’eccezione, il giornalista e scrittore Beppe Severgnini e il conduttore e autore Marino Bartoletti, capaci di parlare di cultura, racconto e contemporaneità con ironia e profondità.

Due serate aperte a tutti, due voci d’eccezione

Il cuore della rassegna batte all’Auditorium Enzo Ferrari, nelle serate del weekend aperte a tutta la cittadinanza.

Venerdì 13 marzo, ore 21.00, sale sul palco Beppe Severgnini con “Intercity: un viaggio tra le righe e il mondo”, un incontro tra lettura e attualità, per raccontare perché libri e storie restano strumenti concreti per orientarsi in un tempo di cambiamenti rapidi.

Sabato 14 marzo, ore 21.30, a chiudere l’edizione è Marino Bartoletti con “Storie con cui sognare”, un racconto che attraversa sport, musica e memoria collettiva, dove l’immaginario condiviso diventa il filo che tiene insieme una comunità.

La lettura si fa incontro

La rassegna prende forma anche in biblioteca, tra momenti condivisi e attività partecipate.

Venerdì 13 marzo alle ore 17.00, alla Biblioteca MABIC, Cristiana Valentini conduce il laboratorio creativo “Colori e Parole: creare un personaggio per un albo illustrato”, aperto a bambini e bambine tra i 5 e gli 8 anni. Durante l’attività i partecipanti costruiscono personaggi e immaginari per dare vita al proprio albo illustrato.

Sabato 14 marzo la Biblioteca MABIC ospita tre appuntamenti. Dalle 9.00 alle 16.00 spazio alle “Pillole di Lettura”, la maratona in diretta con Linea Radio in cui chiunque può leggere un brano del proprio libro del cuore, e al Book Swap, lo scambio di libri per rimettere in circolo storie e passioni.

Nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 19.00, Lorenzo Gasparrini conduce un dialogo aperto sulla genitorialità contemporanea a partire dal suo libro “Genitori si cresce”, utilizzando gli strumenti della pratica filosofica.

Ad arricchire il programma della rassegna, dal 7 al 14 marzo la Biblioteca MABIC ospita l’installazione “Mi ami ora?” di Francesco Fantoni, una piccola storia d’amore fatta di carta, cartone e fiori rossi, accompagnata da voci sussurrate.

Le scuole al centro

Ready to Read arriva anche nelle aule scolastiche con un programma dedicato agli studenti di tutte le età.

Nelle scuole dell’infanzia, Giulia Brandoli guida il laboratorio “Alfabeto per Gioco”, mentre Stefania Bonasia propone “Costruisci il tuo Cicciapelliccia”, un’attività creativa che utilizza materiali di riciclo.

Nelle scuole primarie, lo scrittore Marco Dazzani conduce il laboratorio “Pallido come un Vampiro”, dedicato al tema della diversità come superpotere, e “Il Circo dell’Acqua” per svelare i misteri dell’acqua.

Gli studenti delle scuole medie partecipano al laboratorio cinematografico

“Cine-Gioco”, condotto dalla scrittrice Lucia Giustini all’Auditorium di Maranello.

Le scuole superiori, infine, si confrontano con il linguaggio dell’audio nel laboratorio “How to Podcasting” con Fabrizio “Biccio” Gherardi di Linea Radio, sperimentando scrittura, registrazione e produzione di un podcast.

Programma completo: https://www.comune.maranello.mo.it/vivere-maranello/eventi/ready-to-read-2026

Prenotazioni eventi serali: Eventbrite